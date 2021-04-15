К концу 2021 года или в начале 2022 года могут стартовать строительные работы на первой дороге в Украине, которая будет построена на условиях концессии.

Об этом во время Украинского форума транспортной инфраструктуры заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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"Я надеюсь, что тендер на первый проект концессионных дорог мы сможем объявить в ближайшее время. А строительные работы по этим проектам начнутся уже в конце года – начале следующего", – отметил Кубраков.

По его словам, "Укравтодор" сейчас работает с бюджетным комитетом Верховной Рады и соответствующими министерствами для того, чтобы внести необходимые изменения в Бюджетный кодекс. "Надеюсь, что на момент объявления первого тендера все необходимое законодательство будет разработано и имплементировано", – сказал Александр Кубраков.

Напомним, что механизм государственно-частного партнерства в дорожной сфере планируют внедрять по двум направлениям: по принципу эксплуатационной готовности, что будет предусматривать финансирование частным инвестором восстановление и долгосрочное техническое обслуживание избранных участков дорог; путем классической концессии, когда частный инвестор строит дорогу "с нуля" и обслуживает ее.

Как уже сообщалось, в марте этого года "Укравтодр" и компания "Автомагистраль-Юг" подписали меморандум по подготовке предложений об осуществлении государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец-Броды-Ровно. "Подписание меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршрута Краковец-Броды-Ровно. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая будет соединять столицу Украины с крупнейшими городами Европы", – прокомментировал подписание документа глава "Укравтодора" Александр Кубраков.