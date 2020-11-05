Большинство народных депутатов согласились принять за основу законопроект, который предусматривает передачу дорог в концессию.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3901 "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогиах", которым предусмотрено согласование положений данного закона с изменениями, внесенными в законодательство Украины.

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Соответствующий проект поддержали 253 народных депутата, сообщает Интерфакс-Украина. Согласно пояснительной записке к документу, принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью внесения изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах" в связи с принятием закона "О концессиях".

"В тексте закона Украины "Об автомобильных дорогах" содержатся ссылки на законы "О концессиях" и "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", которые в соответствии с "заключительными и переходными положениями" Закона Украины "О концессиях" потеряли силу", – пояснили авторы.

Кроме того, законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования" функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения переданы от "Укравтодора" областным государственным администрациям.

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Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий представил шесть участков дорог общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые отобраны для потенциальных проектов государственно-частного партнерства путем передачи в концессию.