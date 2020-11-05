Більшість народних депутатів погодились прияти за основу законопроект, який передбачає передачу доріг у концесію

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №3901 "Про внесення змін до закону України" Про автомобільні дороги ", яким передбачено узгодження положень даного закону зі змінами, внесеними до законодавства України.

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Відповідний проект підтримали 253 народних депутата, повідомляє Інтерфакс-Україна. Згідно з пояснювальною запискою до документа, прийняття даного законопроекту обумовлено необхідністю внесення змін до закону України "Про автомобільні дороги" в зв'язку з прийняттям закону "Про концесії".

"У тексті закону України" Про автомобільні дороги "містяться посилання на закони" Про концесії "та" Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг ", які відповідно до" Прикінцевих та перехідних положень "закону України" Про концесії "втратили силу", - пояснили автори.

Крім того, законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" функції з управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення передані від "Укравтодору" обласним державним адміністраціям.

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Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій представив шість ділянок доріг України загальною протяжністю 1,5 тис. Км, які відібрані для потенційних проектів державно-приватного партнерства шляхом передачі в концесію.