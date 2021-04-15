До кінця 2021 року або на початку 2022 року можуть стартувати будівельні роботи на першій дорозі в Україні, яка буде побудована на умовах концесії.

Про це під час Українського форуму транспортної інфраструктури заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Читайте також: Верховна Рада схвалила законопроект стосовно концесії доріг

"Я сподіваюся, що тендер на перший проект концесійних доріг ми зможемо оголосити найближчим часом. А будівельні роботи за цими проектами почнуться вже в кінці року - початку наступного", - зазначив Кубраков.

За його словами, "Укравтодор" зараз працює з бюджетним комітетом Верховної Ради і відповідними міністерствами для того, щоб внести необхідні зміни до Бюджетного кодексу. "Сподіваюся, що на момент оголошення першого тендера все необхідне законодавство буде розроблено і імплементовано", - сказав Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що механізм державно-приватного партнерства в дорожній сфері планують впроваджувати за двома напрямками: за принципом експлуатаційної готовності, що буде передбачати фінансування приватним інвестором відновлення і довгострокового технічного обслуговування обраних ділянок доріг; шляхом класичної концесії, коли приватний інвестор будує дорогу "з нуля" і обслуговує її.

Як уже повідомлялося, в березні цього року "Укравтодр" і компанія "Автомагістраль-Південь" підписали меморандум з підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства в рамках проекту будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець-Броди-Рівне. "Підписання меморандуму дозволить нам вже найближчим часом оголосити відкритий конкурс з відбору приватного інвестора для будівництва маршруту Краковець-Броди-Рівне. Це повинна бути сучасна дорога європейського рівня, яка буде з'єднувати столицю України з найбільшими містами Європи", - прокоментував підписання документа глава " Укравтодору "Олександр Кубраков.