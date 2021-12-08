В Україні може з’явитись перша концесійна дорога Краковець — Броди — Рівне. Щоправда, конкретних строків її появи ще навіть не озвучено.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що розмови відносно будівництва першого в Україні концесійного автобану тривають.

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"Будівництво концесійного автобану — один з найочікуваніших проектів для країни. Провели нараду щодо будівництва автомобільної дороги Краковець — Броди — Рівне", - написав прем‘єр-міністр у своєму телеграм каналі.

"Відсутність концесійних доріг протягом 30 років — це "економічний злочин" проти держави Україна. "Краковець — Броди — Рівне" має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг", - додав урядовець.