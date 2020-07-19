Пленки на клеевой основе перестали быть только инструментом тюнинга. Теперь они могут защищать кузов и даже заменить его окраску. Выбор пленок и вариантов использования такой, что сразу не разобраться.

Как-то незаметно пленки-самоклейки из дешевых ярких "винилов" превратились во вполне профессиональное средство для серьезных работ с кузовом. Пленки сравнялись с лакокрасочным покрытием по устойчивости и почти догнали его по декоративным эффектам. С другой стороны, им нет альтернативы как защиты заводского лакокрасочного покрытия от мелких повреждений.

В некоторых случаях замены пленке просто нет: например, подобной краски с эффектом голограммы не существует

Еще одно большое преимущество пленок – как защитных, так и декоративных: от них можно относительно легко избавиться, если, скажем, декор надоел или защита повреждена при грубом контакте с препятствиями. Правда, дешевых пленок это преимущество касается в меньшей степени.

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Защитные пленки

Прозрачные пленки используют для защиты лака и краски от царапин, сколов, потертостей. Причем некоторые виды пленок "отражают" достаточно серьезные повреждения, например, "поцелуи" и касательные соприкосновения при ДТП на городских улицах. Важно то, что даже если деталь кузова мнется, под пленкой сохраняется невредимым лакокрасочное покрытие. С помощью современных технологий металл исправят, а такой дорогостоящей операции, как покраска, можно избежать – краска и лак сохраняются.

Чаще всего защищают пленкой только наиболее уязвимые части кузова

Из минусов прозрачной пленки: она может желтеть, отставать при неграмотной мойке, меняет цвет при попадании отдельных загрязнений – птичьего помета, битума и тому подобного.

Существуют комплекты защитной пленки для конкретных моделей автомобилей – из выкроенных лоскутов, которые наклеивают на наиболее уязвимые места кузова. Также защитная пленка поставляется в рулонах или листах – для самостоятельного вырезания по форме детали.

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Качественную защитную пленку можно полировать, хотя и с осторожностью, поскольку ее нельзя перегревать. Для продления жизни пленки (гарантия на лучшие типы 5-7 лет) на нее можно наносить воск. С "правильной" пленки можно убрать царапины с помощью фена.

Качественная пленка позволит избежать перекрашивания детали после незначительного ДТП

Высококачественной считается полиуретановая пленка (толщиной 0,19-0,36 мм), а виниловая хуже накладывается на криволинейных поверхностях, хуже защищает от царапин, быстрее теряет прозрачность и быстрее стареет в целом (3-4 года). Дешевая пленка хуже снимается с машины, когда возникнет такая необходимость.

Отметим, что цена качественной защитной пленки для автомобиля из полиуретана немаленькая, например, лоскут производства компании 3М размером 1,0х0,61 м и толщиной 0,215 мм стоит около 1500 грн. И это не считая работ по наклейке! Хотя пленка от менее известных производителей более доступна, а тонкая виниловая – и подавно.

Декоративные пленки

Цветные пленки используют вместо краски: нанесение на кузов рисунков, надписей, маскировочного камуфляжа, а порой – вместо покраски отдельных деталей, как в интерьере, так и на внешней поверхности кузова. В отличие от защитных, цветные декоративные пленки тонкие (от 0,08 мм), и изготавливаются не из полиуретана, а из винила. У ведущих производителей в каталогах – широкая цветовая гамма с визуальным восприятием пленки как штатной автомобильной краски.

Окраска некоторыми особыми красками (матовыми, зеркальными и т.д.) обходится очень дорого, пленка с подобным эффектом намного дешевле

При этом цена пленок декоративного назначения настолько демократична, что во многих случаях ими стало реально заменять самый дорогой в автосервисе вид ремонтных работ – покраску. Да, пока полная оклейка машины пленкой вместо покраски у нас не практикуется, но есть показательная цифра: при цене на покраску машины около 25 тыс. грн оклеить ее пленкой с аналогичным декоративным эффектом стоит порядка 7 – 15 тыс. грн. Нужно добавить к цене, однако, стоимость подготовки кузова, поскольку многих дефектов поверхности тонкая пленка не скрывает.

Рекламные пленки

Некоторые поклейщики используют для автомобилей пленки рекламного назначения. Они совершенно тонкие (0,075 мм), быстро выцветают на солнце, а при удалении с кузова создают массу проблем. Но они легко наклеиваются и стоят недорого. На автомобилях пленки рекламного назначения следует использовать только как временные на период до нескольких месяцев.

Напечатать желаемый рисунок на пленке, а затем наклеить его на кузов гораздо дешевле, чем выполнять аэрографию краской по кузову

Рекомендация Авто24

Процесс поклейки пленки на кузов многим инициативным людям кажется совсем простым, поэтому среди тех, кто предлагает эту услугу, на самом деле немало халтурщиков. Так что выбирайте фирму с большим опытом, и перед тем ознакомьтесь с образцами ее работ, и желательно не по фото на сайте, а “в реале”. Обращайте внимание как на свойства самой пленки (прозрачность, цвет, толщина, эластичность), так и на качество поклейки, особенно по краям (прилегание, соответствие контура пленки контуру деталей). При этом большой плюс пленок для автомобилей в том, что неудачно выполненную работу относительно несложно переделать.

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