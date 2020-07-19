Плівки на клейовій основі припинили бути лише інструментом тюнінгу. Тепер вони можуть захищати кузов і навіть замінити його фарбування. Вибір плівок і варіантів використання такий, що сходу не розібратися.

Якось непомітно плівки-самоклейки з дешевих яскравих “вінілів” перетворилися на цілком професійний засіб для серйозних робіт із кузовом. Плівки зрівнялися з лакофарбовим покриттям за стійкістю та майже наздогнали його за декоративним ефектом. З іншого боку, їм немає альтернативи як захисту заводського лакофарбового покриття від дрібних пошкоджень.

В деяких випадках альтернативи плівці просто немає: наприклад, фарби з ефектом голограми не існує

Ще одна велика перевагу плівок – як захисних, так і декоративних: їх можна відносно легко позбутися, якщо, скажімо, декор набрид або захист пошкоджено при грубому контакті з перешкодами. Щоправда, дешевих плівок ця перевага стосується у меншій мірі.

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Захисні плівки

Прозорі плівки використовують для захисту лаку і фарби від подряпин, сколів, затертостей. При чому деякі види плівок “відбивають” доволі серйозні пошкодження, наприклад, “поцілунки” при ДТП на міських вулицях. Важливо те, що навіть якщо сталева деталь кузова мнеться, під плівкою зберігається неушкодженим лакофарбове покриття. За сучасними технологіями метал виправлять, а такої дорогої процедури, як фарбування, можна уникнути.

Найчастіше захищають плівкою більш вразливі частини кузова

З мінусів прозорої плівки: вона може жовтіти, відставати при неграмотній мийці, часом змінює колір при потраплянні окремих забруднень – пташиного посліду, бітуму тощо.

Існують комплекти захисної плівки для конкретних моделей авто – з викроєних лоскутів, які наклеюють на найбільш вразливі місця кузова. Також захисна плівка постачається в рулонах або пластинах – для самостійного вирізання по формі деталі.

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Якісну захисну плівку можна полірувати, хоча і з особливою обережністю, оскільки її не можна перегрівати. Для продовження життя плівки (гарантія на найкращі типи 5-7 років) на неї можна наносити віск. З “правильної” плівки можна прибрати подряпини за допомогою фена.

Якісна плівка дозволить уникнути перефарбування деталі після незначного ДТП

Високоякісною вважається поліуретанова плівка (завтовшки 0,19-0,36 мм), а вінілова гірше вкладається на криволінійних поверхнях, гірше захищає від подряпин, швидше втрачає прозорість і швидше старіє в цілому (3-4 роки). Дешева плівка гірше знімається з машини, коли виникне така потреба.

Зазначимо, що ціна якісної захисної плівки для авто з поліуретану чималенька, наприклад, шмат виробництва компанії 3М розміром 1,0 х 0,61 м и завтовшки 0,215 мм коштує близько 1500 грн, і це не враховуючи робіт з наклеювання. Хоча плівка від менш знаних виробників більш доступна, а тонка вінілова – і поготів.

Декоративні плівки

Кольорові плівки використовують замість фарби: нанесення на кузов малюнків, написів, маскування, а часом – замість фарбування окремих деталей, як в інтер’єрі, так і на зовнішній поверхні кузову. На відміну від захисних, кольорові декоративні плівки тонкі (від 0,08 мм), і виготовляються не з поліуретану, а з вінілу. У провідних виробників в каталогах – широка кольорова гама із візуальним сприйняттям плівки як штатної автомобільної фарби

Фарбування деякими особливими фарбами (матові, дзеркальні тощо) обходиться дуже дорого, плівка з подібним ефектом – набагато дешевше

При цьому ціна плівок декоративного призначення настільки демократична, що в багатьох випадках ними стало реально заміняти найдорожчий в автосервісі вид ремонтних робіт – фарбування. Так, поки що повна заклеювання машини плівкою замість фарбування в нас не практикується, але є показова цифра: при ціні на фарбування машини близько 25 тис. грн заклеїти її плівкою з аналогічним декоративним ефектом коштує приблизно 7 – 15 тис. грн.

Рекламні плівки

Деякі поклейники використовують для автомобілів плівки рекламного призначення. Вони геть тонкі (0,075 мм), швидко вицвітають на сонці, при видаленні з кузову створюють масу проблем. Але вони легко наклеюються на кузов і дешеві за ціною. На автомобілях плівки рекламного призначення варто використовувати тільки як тимчасові, на період до кількох місяців.

Надрукувати бажаний малюнок на плівці, а потім наклеїти її на кузов набагато дешевше, чим виконувати аерографію фарбою по кузову

Рекомендація Авто24

Процес поклейки плівки на кузов багатьом ініціативним людям видається зовсім простим, тому серед тих, хто пропонує цю послугу, насправді чимало халтурників. Тому обирайте фірму із великим досвідом, і перед тим ознайомтеся із зразками її робіт, і бажано не по фото на сайті, а “в реалі”. Звертайте увагу як на властивості самої плівки (прозорість, колір, товщина, еластичність), так і на якість поклейки, особливо з країв (прилягання, відповідність контуру плівки контуру деталей). При цьому великий плюс плівок для авто у тому, що невдало виконану роботу відносно нескладно переробити.

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