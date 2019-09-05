Первый трейлер нового фильма о "плохом и плохом полицейском" обещает много экшена и юмора. Чего же еще ждать от Уилла Смита и Мартина Лоуренса.

Лента под названием Bad Boys for Life была анонсирована еще в 2012 году. Она завершит трилогию о парочке копов-раздолбаев в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса. В украинский прокат фильм выйдет под названием “Плохие парни 3”.

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Кинокомпании Sony и Columbia позволили Уиллу Смиту разместить на своем частном канале в YouTube официальный трейлер Bad Boys for Life.

“Эй, спокойненько там! Январь уже не за горами”, подписал ролик актер, имея в виду, что премьера ленты состоится в первом месяце следующего года.

Интересно, что к своим ролям Майка Лоури и Маркуса Бернетта актеры вернулись через 17 лет после выхода второй части фильма. По сюжету Маркус решил уйти в отставку. Однако Майк попросил его помочь в одном деле, и друг не смог отказать.

Отметим, что первые “Плохие парни” вышли в далеком 1995 году, а вторая часть вышла в прокат в 2003 году. Лишь через 9 лет было решено снимать третий фильм, но съемки начались еще через несколько лет спустя.

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