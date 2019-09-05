Перший трейлер нового фільму про "поганого та поганого поліцейського" обіцяє багато екшену та гумору. Чого ж іще чекати від Уілла Сміта та Мартіна Лоуренса.

Стрічка під назвою Bad Boys for Life була анонсована ще у 2012 році. Вона завершить трилогію про парочку копів-розбишак у виконанні Уілла Сміта і Мартіна Лоуренса. В український прокат фільм вийде під назвою “Погані хлопці 3”.

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Кінокомпанії Sony та Columbia дозволили Уіллу Сміту розмістити на своєму приватному каналі в YouTube офіційний трейлер Bad Boys for Life.

“Агов, спокійненько там! Січень вже не за горами”, підписав ролик актор, маючи на увазі, що прем’єра стрічки відбудеться в першому місяці наступного року.

Цікаво, що до своїх ролей Майка Лоурі і Маркуса Бернетта актори повернулися через 17 років після виходу другої частини фільму. За сюжетом Маркус вирішив піти у відставку. Однак Майк попросив його допомогти в одній справі, і друг не зміг відмовити.



Відзначимо, що перші “Погані хлопці” вийшли в далекому 1995 році, а друга частина вийшла в прокат у 2003 році. Лише через 9 років було вирішено знімати третій фільм, але зйомки розпочались ще через кілька років потому.

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