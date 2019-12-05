Автомобиль с шасси 219 стал вторым самым дорогим болидом в истории открытых торгов.

Гран-При Абу-Даби было последним в списке этапов нынешнего сезона Формулы-1. После его завершения, аукционный дом RM sotheby's провел там же аукцион, где было продано два очень дорогих автомобиля.

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Первый из них – гоночный болид Ferrari F2002, на котором Михаэль Шумахер завоевал победы в трех Гран-При: Сан-Марино, Австрии и Франции и завоевал свой пятый чемпионский титул в Формуле-1. Болид был продан за 6,6 миллиона долларов. Ранее болид Шумахера с сезона 2001 года был продан за 7,5 миллиона долларов, поэтому машина с шасси №219 стала второй из самых дорогих болидов в истории открытых торгов.

Фото: болид Ferrari F2002 №219 / Carscoops

Часть средств от продажи, передадут в благотворительный фонд Михаэля Шумахера “Keep Fighting Foundation”, который помогает оплачивать лечение гонщика. Напомним, в декабре 2013 года семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы головы на горнолыжном курорте и долгое время находился в коме. В прошлом году состояние его здоровья улучшилось, однако на публике немецкий пилот до сих пор не появлялся. Спортивную карьеру Шумахера сейчас продолжает его сын Мик – именно его можно увидеть на фотографиях и видео, представленном ниже.



Кроме болида Михаэля Шумахера, на аукционе также был продан уникальный родстер Pagani Zonda Aether 2017 года с карбоновым кузовом, за который покупатель отдал 6,8 миллиона долларов.

Фото: Пагани Сонде Эфир / Carscoops

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