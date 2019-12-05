Автомобіль з шасі 219 став другим найдорожчим болідом в історії відкритих торгів.

Гран-Прі Абу-Дабі було останнім у списку етапів нинішнього сезону Формули-1. Після його завершення, аукціонний будинок RM Sotheby’s провів там же аукціон, де було продано два дуже дорогих автомобілі.

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Перший з них – гоночний болід Ferrari F2002, на якому Міхаель Шумахер завоював перемоги в трьох Гран-Прі: Сан-Маріно, Австрії та Франції та здобув свій п'ятий чемпіонський титул у Формулі-1. Болід був проданий за 6,6 мільйона доларів. Раніше болід Шумахера з сезону 2001 року був проданий за 7,5 мільйона доларів, тож машина з шасі №219 стала другою з найдорожчих болідів в історії відкритих торгів.

Фото: болід Ferrari F2002 №219 / Carscoops

Частину коштів від продажу, передадуть у благодійний фонд Міхаеля Шумахера “Keep Fighting Foundation”, що допомагає оплачувати лікування гонщика. Нагадаємо, в грудні 2013 року семиразовий чемпіон Формули 1 Міхаель Шумахер отримав важкі травми голови на гірськолижному курорті і довгий час знаходився у комі. Минулого року стан його здоров'я покращився, однак на публіці німецький пілот до цього часу не з'являвся. Спортивну кар’єру Шумахера зараз продовжує його син Мік – саме його можна побачити на фотографіях та відео, представленому нижче.



Крім боліда Міхаеля Шумахера, на аукціоні також був проданий унікальний родстер Pagani Zonda Aether 2017 року з карбоновим кузовом, за який покупець віддав 6,8 мільйона доларів.

Фото: Pagani Zonda Aether / Carscoops

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