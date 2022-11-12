В воображении многих мужчин автомобили КрАЗ автоматически связаны с армией: простая конструкция, привод 6х6, широкие колеса, запас прочности, минимум требований к сервису… Но все это – стереотипы вчерашнего дня, неужели они актуальны и сегодня?

Каким должен быть современный грузовик для армии? К стандартным (если не сказать банальным) требованиям по надежности, проходимости и неприхотливости в XXI веке нужно кое-что добавить. Разумеется, многое зависит от условий конкретной войны.

Но уже однозначно понятно, сколько существенных коррективов к этому перечню добавило появление боевых дронов и развитие высокоточной дальнобойной артиллерии.

КрАЗы относительно дешевые, поскольку имеют хорошо отработанную за десятки лет технологию и состоят из недорогих многотиражных компонентов.

Нынешнему тяжеловозу нужна большая скорость, причем не абстрактно максимальная, то есть исключительно на асфальте, а на любой местности. Ведь убрать машину и смонтированное на ней оборудование из зоны обстрела сейчас бывает нужно просто мгновенно. То есть мало, чтобы автомобиль имел мощный силовой агрегат – ему нужна выносливая ходовая часть, которая выдержит движение на высокой скорости по бездорожью.

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А еще приобретает новое значение невысокая цена машины. Поскольку из-за указанных достижений артиллерии тяжелые и неожиданные потери подвижного состава случаются даже в нестроевых подразделениях.

Одним словом – вы тоже подумали, что речь идет именно о КрАЗах?

В нескольких армиях мира КрАЗы служат не только как транспортная машина, но и в качестве носителя тяжелых вооружений.

В линейке автомобилей Кременчугского автозавода не зря есть целая гамма машин военного назначения. Есть относительно компактные двухосные модели для перевозки групп бойцов с оружием, есть напротив, восьмиколесные полноприводные великаны для монтажа тяжелых систем вооружений, а есть проверенная временем и реальными войнами классика – КрАЗ 6х6 модели 6322 в различных исполнениях вплоть до бронированного. Мы отобрали несколько наиболее интересных КрАЗов.

Малыш 4х4: КрАЗ-5233

Самая короткая версия армейского КрАЗа (7800 мм) не напрасно в одной из комплектаций имеет имя "Спецназ" – машина легкая, мобильная и маневренная, как группа солдат особого уровня подготовки. Может комплектоваться по выбору двигателем Ford, Cummins или Deutz мощностью 330 – 370 л.с.

Даже в короткой версии конструкторы не отступили от классической для марки капотной компоновки. Военные водители называют капот таких машин “полтора метра безопасности”, имея в виду, что он защищает людей в кабине при подрыве на мине.

Короткий КрАЗ заказывают для реальных боевых задач, когда требуются не грузоподъемность, а мобильность и надежность доставки группы или груза.

Отличие именно "Спецназа" – кабина с люком на правой части крыши кабины. Военные используют машину как многофункциональный автомобиль для перевозки людей и грузов, а также для буксировки артсистем калибром вплоть до 152 мм.

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На высокую проходимость модели 5233 совместно работают полный привод, короткая база (5 метров), высокий клиренс (до 400 мм) и блокировка всех трех дифференциалов. Система подкачки колес и шины-лапти повышают возможности “Спецназа” на слабых грунтах. При этом на более или менее гладкой дороге машина набирает свои "законные" 100 км/ч.

Классик 6х6: КрАЗ-6322

"Рабочая лошадка" армий, полиции и миротворцев во многих странах мира. В частности, в версии "Солдат" модель 6322 перевозит людей и грузы, несет за кабиной комплексы связи, зенитные установки и РСЗО “Град”, перевозит на прицепе гаубицы и успешно таскает на крюке самолеты массой до 75 тонн.

В отличие от многих армейских аналогов, КрАЗы имеют довольно гармоничную внешность – пожалуй, к ним применимо слово дизайн.

При грузоподъемности 10 – 12 тонн обладает высокой проходимостью, в том числе и бездорожьем. Этому способствуют клиренс 370 мм, двухступенчатая раздатка и принудительная блокировка всех дифференциалов.

На базе КрАЗ-6322 выпускается несколько интересных версий для военных, в частности, Raptor — тяжелый многоцелевой бронированный автомобиль. Он имеет защищенные кабину и десантный отсек (на 24 бойца), которые не боятся не только обстрелов из стрелкового оружия, но и подрывов на минах. Даже будучи бронированной, эта трехосная машина развивает до 90 км/ч.

Гаубица “Богдана” на шасси КрАЗ-63221. Машина имеет защищенную противопулевой броней 5-местную кабину для размещения системы управления огнем и артиллеристов.

Топовый 8х8: КрАЗ-7634НЕ

Выпуск полноприводного шасси с восемью ведущими колесами под силу далеко не каждому производителю автотехники, такие возможности – это признак высокого уровня предприятия.

Береговой мобильный ракетный комплекс “Нептун” как продукт украинского оборонпрома базируется на нескольких машинах кременчугской марки. Но наиболее впечатляет пусковая установка на полноприводном четырехосном шасси КрАЗ-7634НЕ. В его официальной характеристике честно написано: используется по всем видам дорог и бездорожью.

"Кабина перед двигателем" — так называется компоновка восьмиколесного шасси КрАЗ-7634НЕ, на котором размещают тяжелые и громоздкие боевые комплексы.

Укомплектованная 14,9-литровым дизелем V8 мощностью 400 – 460 л.с., машина легко развивает 100 км/ч. Трансмиссия имеет 8 передач в основной МКП плюс две передачи в раздатке, все межколесные и межосевые дифференциалы можно заблокировать. Помимо “Нептуна”, шасси 7634 может нести на себе ракетную систему залпового огня “Ольха”.

Не секрет, что на сегодняшний день армейские модификации КрАЗов служат в армиях и органах правопорядка разных государств. Причем часто это регионы, далекие от цивилизации, с ограниченными возможностями сервиса и не всегда достаточно грамотными водителями. Но кременчугским автомобилям не привыкать к такому, они честно делают свое дело и во время жестокой войны, и в условиях мирного времени.

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