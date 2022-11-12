В уяві багатьох чоловіків автомобілі КрАЗ автоматично пов’язані з армією: проста конструкція, привід 6х6, широкі колеса, запас міцності, мінімум вимог до сервісу… Але все це – стереотипи учорашнього дня, невже вони актуальні і сьогодні?

Якою має бути сучасна вантажівка для армії? До стандартних (якщо не сказати банальних) вимог щодо надійності, прохідності та невибагливості у XXI ст. треба дещо додати. Зрозуміло, багато що залежить від умов конкретної війни. Але однозначно зрозуміло, скільки суттєвих коректив до цього переліку додала поява бойових дронів та розвиток високоточної далекобійної артилерії.

КрАЗи відносно дешеві, оскільки мають добре відпрацьовану за десятки років технологію і складаються з недорогих багатотиражних компонентів.

Нинішньому ваговозу потрібна більша швидкість, причому не абстрактно максимальна, тобто виключно на асфальті, а на будь-якій місцевості. Адже прибрати машину та змонтоване на ній обладнання із зони обстрілу тепер треба просто миттєво. Тобто мало, щоб автомобіль мав потужний силовий агрегат – йому потрібна міцна ходова частина, яка витримає рух на високій швидкості бездоріжжям.

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А ще набуває нового значення невисока ціна машини. Оскільки через зазначені досягнення артилерії важкі і несподівані втрати рухомого складу трапляються навіть у нестройових підрозділах.

Ви теж подумали, що йдеться саме про КрАЗи?

У кількох арміях світу КрАЗи служать не лише як транспортна машина, а й в якості носія важких озброєнь.

У лінійці автомобілів Кременчуцького автозаводу недаремно є ціла гама машин військового призначення. Є відносно компактні двовісні моделі для перевезення невеликих груп бійців, є навпаки, восьмиколісні повнопривідні велетні для монтажу важких систем озброєнь, а є перевірена часом і реальними війнами класика – КрАЗ 6х6 моделі 6322 у різних виконаннях аж до броньованого. Ми відібрали декілька найбільш цікавих КрАЗів.

Малюк 4х4: КрАЗ-5233

Найкоротша версія армійського КрАЗу (7800 мм) надаремно в одній з комплектацій має ім’я “Спецназ” – машина легка, мобільна та маневрена, як група вояків особливого рівня підготовки. Може комплектуватися на вибір двигуном Ford, Cummins або Deutz потужністю 330 – 370 к.с.

Навіть у короткій версії конструктори не відступилися від класичного для марки капотного компонування. Військові водії називають капот таких машин ”півтора метри безпеки”, маючи на увазі, що він захищає людей в кабіні при підриві на міні.

“Короткий” КрАЗ замовляють для реальних бойових завдань, коли потрібні не вантажопідйомність, а мобільність та надійність доставки групи чи вантажу.

Відмінність саме “Спецназу” – кабіна з люком на правій частині даху кабіни. Військові використовують машину як багатофункціональний автомобіль для перевезення людей та вантажів, буксирування артсистем калібром аж до 152 мм.

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На високу прохідність моделі 5233 спільно працюють повний привід, коротка база (5 метрів), високий кліренс (до 400 мм) та блокування усіх трьох диференціалів. Система підкачування коліс та шини-“лапті” підвищують можливості “Спецназу” на слабких грунтах. При цьому на більш-менш гладкій дорозі машина набирає свої “законні” 100 км/год.

Класик 6х6: КрАЗ-6322

“Робоча конячка” армій, поліції та миротворців у багатьох країнах світу. Зокрема, у версії “Солдат” перевозить людей та вантажі, несе за кабіною комплекси зв’язку, зенітні гармати та РСЗВ ”Град”, перевозить на причепі гаубиці та успішно тягає по аеродромах літаки масою до 75 тонн.

На відміну від багатьох армійських аналогів, КрАЗи мають доволі гармонійну зовнішність – стосовно нього можна навіть використати слово дизайн.

При вантажопідйомності 10 - 12 тон має високу прохідність, у тому числі і бездоріжжям. Цьому сприяють кліренс 370 мм, двоступінчаста роздатка та примусове блокування усіх диференціалів.

На базі КрАЗ-6322 випускається кілька цікавих версій для військових, зокрема, “Raptor” — важкий багатоцільовий броньований автомобіль. Має захищені кабіну та десантний відсік (на 24 осіб), які не бояться не лише обстрілів зі стрілецької зброї, а й підривів на мінах. Навіть маючи на собі броню, цей тривісний автомобіль розвиває до 90 км/год.

Гаубиця “Богдана” на шасі КрАЗ-63221. Машина має захищену протикульовою бронею 5-місну кабіну для розміщення системи керування вогнем та артилеристів.

Топовий 8х8: КрАЗ-7634НЕ

Повнопривідне шасі з вісьмома ведучими колесами по силах далеко не кожному виробнику автотехніки, це ознака високого рівню підприємства.

Береговий мобільний ракетний комплекс “Нептун” як продукт українського оборонпрому базується на кількох машинах кременчуцької марки. Але найбільш вражає пускова установка на повнопривідному чотиривісному шасі КрАЗ-7634НЕ. В його офіційній характеристиці чесно написано: використовується всіма видами шляхів та на бездоріжжі.

“Кабіна перед двигуном” – так називається компоновка восьмиколісного шасі КрАЗ-7634НЕ, на якому розміщують важкі та громіздкі бойові комплекси.

Маючи 14,9-літровий дизель V8 потужністю 400 – 460 к.с., машина легко розвиває 100 км/год. Трансмісія має 8 передач в основній МКП плюс дві передачі у роздатці, усі міжколісні та міжосьові диференціали можна примусово заблокувати. Крім “Нептуна”, шасі 7634 може нести на собі ракетну систему залпового вогню “Вільха”.

На сьогоднішній день армійські модифікації КрАЗів служать в арміях та органах правопорядку різних держав. Причому часто це регіони, далекі від цивілізації, з обмеженими можливостями сервісу і не завжди з достатньо грамотними водіями. Але кременчуцьким автомобілям не звикати до такого, вони чесно роблять свою справу і під час жорстокої війни, і в умовах мирного часу.

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