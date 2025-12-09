В Киеве неправильно устанавливают "берлинские подушки": в чем ошибка

Украинские города активно используют “средства успокоения движения”. Самые распространенные из них - классические лежачие полицейские, асфальтированные холмы и берлинские подушки. Однако в Киеве, несмотря на практику других городов и мировые стандарты, продолжается установка подушек с техническими ошибками, что сводит на нет их эффективность, пишут Пассажиры Киева.

Суть всех средств успокоения движения заключается в принудительном снижении скорости транспорта возле перекрестков и пешеходных переходов. Но конструктивные различия существенно влияют на безопасность, комфорт и ресурс техники.

Разница между лежачим полицейским и берлинской подушкой

Классический лежачий полицейский заставляет всех участников движения полностью переезжать искусственную неровность всеми колесами. Это обеспечивает резкое снижение скорости, но создает сильный удар по подвеске, дискомфорт пассажирам, дополнительные выбросы из-за повторных разгонов и даже риск потери устойчивости на скользкой дороге.

Берлинская подушка разработана иначе. Это не сплошной барьер, а компактный элемент шириной, меньше путевой базы автобусов. Ее ключевые преимущества:

Уменьшенная нагрузка на подвеску легковых автомобилей, ведь на подушку наезжает только один ряд колес.

Возможность плавного проезда общественного транспорта без тряски, поскольку широкая колесная база позволяет обойти преграду без наезда.

Свободный объезд для велосипедистов, что повышает их безопасность, но не защищает от них пешеходов на перекрестках.

Берлинские подушки стали стандартом во многих европейских городах. В Украине их активно внедряют во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице и других общинах.

Почему в Киеве устанавливают подушки неправильно

В отличие от других городов, киевские дорожно-эксплуатационные управления системно избегают корректного внедрения берлинских подушек. В редких случаях, когда их все же устанавливают, случаются грубые нарушения технологии.

Показательным стал случай на улице Центральной Садовой в Днепровском районе. Там подушку установили перпендикулярно направлению движения, хотя нормативы предусматривают монтаж вдоль дороги. Такой монтаж полностью нивелирует функционал конструкции:

она превращается в обычный лежачий полицейский;

автобусы и троллейбусы уже не могут обойти ее без ударов;

увеличивается износ подвески и дискомфорт пассажиров;

велосипедисты теряют возможность безопасного объезда.

Фактически Киев стал единственным городом Украины, а возможно и Европы, где берлинские подушки устанавливают способом, что противоречит их концепции и международным стандартам.

Причины такой ситуации могут заключаться в нежелании менять устоявшиеся подходы, отсутствии подготовки персонала или ошибках в проектировании. В итоге столица теряет эффект от современных безопасных решений - и возвращается к практике жестких физических преград, которые вредят технике и снижают комфорт горожан.