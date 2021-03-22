Киев купит "лежачие полицейские" на 3 млн грн с игнорированием новых стандартов.

“Лежачие полицейские” – это устаревший метод уменьшения скорости, который используется, чтобы уменьшить аварийность перед пешеходными переходами.

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Он имеет много недостатков – недолговечность, проседание (разрушает асфальтовое покрытие), раздражает водителей из-за ударов по подвеске, а также создает препятствие мотоциклистам и велосипедистам.

На замену “лежачим полицейским” в Европе и некоторых городах Украины уже начали использовать более современные способы замедления движения автомобилей. Речь идет об асфальтированных дорожных холмах типа "берлинские подушки" и повышенных пешеходных переходах.

Эти способы полностью лишены недостатков, которые создают “лежачие полицейские”, и более дружественные не только для автомобилистов, но и для общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов.

Однако коммунальное предприятие Центр организации дорожного движения хочет закупить 2420 резиновых секций для «полицейских», продолжая использовать старые стандарты и вредный метод замедления движения. Тендер запланирован на 30 марта. Такого количества секций хватит для 150 "лежачих полицейских".

И проблема в том, что в тендерной документации КП, заказчик, ссылается на устаревшие стандарты (ДСТУ 2006), которые не предполагали ничего другого кроме “лежачих полицейских”. Однако с 2020 года в Украине действуют уже новые стандарты и они значительно расширили перечень опций, которые можно использовать для замедления движения транспорта.