Київ купить "лежачі поліцейські" на 3 млн грн з ігноруванням нових стандартів.

“Лежачі поліцейські” – це застарілий метод зменшення швидкості, який використовується, щоб зменшити аварійність перед пішохідними переходами.

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Він має багато недоліків – недовговічність, просідання (руйнує асфальтове покриття), дратує водіїв через удари по підвісці, а також створює перешкоду мотоциклістам та велосипедистам.

На заміну “лежачим поліцейським” в Європі та деяких містах України вже почали використовувати більш сучасні способи сповільнення руху автомобілів. Мова йде про асфальтовані дорожні пагорби типу “берлінські подушки” та підвищені пішохідні переходи.

Ці способи повністю позбавлені недоліків, які створюють “лежачі поліцейські”, та більш дружні не тільки для автомобілістів, а й для громадського транспорту, велосипедистів і пішоходів.

Однак комунальне підприємство Центр організації дорожнього руху хоче закупити 2420 гумових секцій для «поліцейських», продовжуючи використовувати старі стандарти та шкідливий метод сповільнення руху. Тендер заплановано на 30 березня. Такої кількості секцій вистачить для 150 "лежачих поліцейських".

І проблема в тім, що в тендерній документації КП, як замовник, посилається на застарілі стандарти (ДСТУ 2006), які не передбачали нічого іншого окрім “лежачих поліцейських”. Однак з 2020 року в Україні діють вже нові стандарти і вони значно розширили перелік опцій, які можна використовувати для сповільнення руху транспорту.