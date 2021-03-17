Згідно заяви організаторів, весняний OldCarLand-2021 пройде з 7 по 10 травня.

Місце проведення традиційного ретрофестивалю теж незмінне – Музеї авіації по вул. Медова.

Минулого року фестиваль не відбувся через карантинні заходи. Цього року організатори сподіваються, що фестиваль все-таки відбудеться.

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Учасники обіцяють багато нових раритетних авто, які раніше не еспонувалися на виставках та фестивалях. Серед них – авто віком старше 80 років, які існують в єдиному екземпллярі та пересуваються своїм ходом. Як завжди, виставка пройде на фоні експозиції Музею авіації.