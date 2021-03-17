Согласно заявлению организаторов, весенний OldCarLand-2021 пройдет с 7 по 10 мая.

Место проведения традиционного ретрофестиваля тоже неизменно – Музей авиации по ул. Медовая.

В прошлом году фестиваль не состоялся из-за карантинных мероприятий. В этом году организаторы надеются, что фестиваль все-таки состоится.

Также интересно: как выглядит самая крутая "копейка" в мире

Участники обещают много новых раритетных авто, которые ранее не экспонировались на выставках и фестивалях. Среди них – авто старше 80 лет, которые существуют в единственном экземпляре и передвигаются своим ходом. Как всегда, выставка пройдет на фоне экспозиции Музея авиации.