Грузовики, которые движутся с перегрузкой, очень быстро уничтожают украинские дороги. Весового контроля почти нет. А там, где он есть – штрафы за перегрузки выписывают символические, а нарушителей отпускают.

Например в Ровненской области грузовик двигался без колеса с перегрузкой, общая масса 45,32 тонны, а штраф за это всего 95,94 евро.

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26.07.2019 инспекторами управления Укртрансбезопасности в Ровненской области на а/д М-06 "Киев-Чоп" 272 км при осуществлении мероприятий габаритно-весового контроля за соблюдением требований законодательства об автомобильном транспорте, норм и стандартов по организации перевозок грузов автомобильным транспортом обнаружено транспортное средство с превышением весовых параметров, общая масса которого составляла 45,32 тонны.

По результатам проверки инспекторами Управления составлен акт за нарушение ст. 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", а именно отсутствует разрешение на перевозку грузов с превышением габаритно-весовых ограничений, и начислена плата за проезд тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования в сумме 95,94 евро.

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К сожалению, Укртрансбезопасность не имеет полномочий для немедленного прекращения движения такого транспортного средства, движущегося с явными техническими неисправностями и превышением весовых параметров.

За такие нарушения должны быть такие штрафные санкции, чтобы желание нарушать законодательство у перевозчика в будущем отпало и было экономически невыгодным.

Ни в одной стране Европы перевозчику даже не придет в голову выпустить в рейс технически неисправное транспортное средство, не то чтобы двигаться на нем с перегрузкой.

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