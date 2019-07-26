Вантажівки, що рухаються з перевантаженням, дуже швидко знищують українські дороги. Вагового контролю майже немає. А там де він є – штрафи за перевантаження виписують символічні, а порушників відпускають.

Для прикладу у Рівненській області вантажівка рухалась без колеса з перевантаженням, загальна маса 45,32 тон, а штраф за це всього 95,94 євро.

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26.07.2019 інспекторами управління Укртрансбезпеки у Рівненській області на а/д М-06 "Київ-Чоп" 272 км при здійсненні заходів габаритно-вагового контролю за додержанням вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів щодо організації перевезень вантажів автомобільним транспортом виявлено транспортний засіб з перевищенням вагових параметрів, загальна маса якого складала 45,32 тон.

За результатами перевірки інспекторами Управління складено акт за порушення ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт", а саме, відсутній дозвіл на перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових обмежень, та нарахована плата за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування в сумі 95,94 євро.

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На жаль, Укртрансбезпека не має повноважень для негайного припинення руху такого транспортного засобу, який рухається з явними технічними несправностями та перевищенням вагових параметрів.

За такі порушення мали б бути такі штрафні санкції, щоб бажання порушувати законодавство у перевізника в майбутньому відпало та було економічно не вигідним.

В жодній країні Європи перевізнику навіть не спаде на думку випустити в рейс технічно несправний транспортний засіб, а не те щоб рухатись на ньому з перевантаженням.

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