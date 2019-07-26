Триває співпраця "АвтоКрАЗу" з державним підприємством "Науково-технічний комплекс "Імпульс". "АвтоКрАЗ" відвантажив партію автомобільних шасі КрАЗ-63221 для монтажу надбудови — виробу СА-10У (cпеціальні апаратні уніфіковані).

Автомобільне шасі КрАЗ-63221 — високої прохідності, призначене для монтажу озброєння і військової техніки, установок спеціального і промислового призначення, а також буксирування причепа всіма видами доріг, бездоріжжю і будь-якій місцевості.

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Автомобіль виготовляється в модифікації військового призначення, обладнаний системою регулювання тиску в шинах, при цьому управління здійснюється з кабіни рухомого автомобіля, і місцями для кріплення особистої зброї водія і пасажирів. Шасі КрАЗ-63221 колісної формули 6×6, з двигуном WP10.380, коробка передач — механічна, дев’ятиступенева, кермовий механізм — механічний, з гідравлічним підсилювачем.

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СА-10У — це спеціально-оснащений кузов-фургон на автомобільній базі КрАЗ-63221, що призначений для розміщення, цілодобової роботи та відпочинку особового складу. Відповідно до бажань замовника, кузов-фургон може бути обладнаний для монтажу різноманітних комплексів зв’язку, таких як радіорелейна, тропосферна, космічна, радіозв’язок для використання в польових умовах.

Виріб СА-10У забезпечує: переміщення, своєчасне розгортання й згортання та роботу підрозділів; зберігання та роботу з документами і технічними засобами обмеженого доступу, за необхідністю можливість їх екстреного знищення; обмін інформацією по каналу УКХ радіозв’язку для забезпечення функціонування на марші та при автономній роботі; доступ до зовнішньої телефонної мережі; доступ до локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) пунктів управління; організацію винесеного автоматизованого робочого місця оператора передачі інформації; гарантоване безперебійне (з автоматичним захистом) живлення розміщеної апаратури.

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