Продолжается сотрудничество "АвтоКрАЗа" с государственным предприятием "Научно-технический комплекс "Импульс". "АвтоКрАЗ" отгрузил партию автомобильных шасси КрАЗ-63221 для монтажа надстройки — изделия СА-10У (специальные аппаратные унифицированные).

Автомобильное шасси КрАЗ-63221 – высокой проходимости, предназначено для монтажа вооружения и военной техники, установок специального и промышленного назначения, а также буксировки прицепа по всем видам дорог, бездорожью и любой местности.

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Автомобиль изготавливается в модификации военного назначения, оборудован системой регулирования давления в шинах, при этом управление осуществляется из кабины движущегося автомобиля, и местами для крепления личного оружия водителя и пассажиров. Шасси КрАЗ-63221 колесной формулы 6×6, с двигателем WP10.380, коробка передач – механическая, девятиступенчатая, рулевой механизм – механический, с гидравлическим усилителем.

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СА-10В — это специально оснащенный кузов-фургон на автомобильной базе КрАЗ-63221 предназначен для размещения, круглосуточной работы и отдыха личного состава. Согласно желанию заказчика, кузов-фургон может быть оборудован для монтажа различных комплексов связи, таких как радиорелейная, тропосферная, космическая, радиосвязь для использования в полевых условиях.

Изделие СА-10У обеспечивает: перемещение, своевременное развертывание и свертывание и работу подразделений; хранение и работу с документами и техническими средствами ограниченного доступа, при необходимости возможность их экстренного уничтожения; обмен информацией по каналу УКВ радиосвязи для обеспечения функционирования на марше и при автономной работе; доступ к внешней телефонной сети; доступ к локальной вычислительной сети (ЛВС) пунктов управления; организацию вынесенного автоматизированного рабочего места оператора передачи информации; гарантированное бесперебойное (с автоматической защитой) питание размещенной аппаратуры.

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