Кременчугский автозавод отправил на экспорт очередную партию военных машин.

В одну из африканских стран направлена партию бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М высокой проходимости класса MPV с днищем v-образной формы, база которых – шасси вездехода КрАЗ-5233 колесной формулы 4х4.

Автомобили предназначены для исследования опасных участков, поиска и обезвреживания взрывных устройств. Они оснащены краном-манипулятором итальянского производства для разминирования со специальным оборудованием, управление – из середины защищенного бронированного корпуса. При этом изображение, например, операции по разминированию, выводится на специальный монитор. Система по разминированию (производство США) включает в себя высококачественную камеру, специальное световое оборудование, захватное устройство.

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Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от поражения стрелковым оружием и осколками гранат, подрыва мин и соответствует уровню баллистической защиты STANAG 4569 level 2; противоминной защиты – STANAG 4569 level 2a, 2b.

Представители страны-заказчика неоднократно посещали "АвтоКрАЗ": сначала познакомились с линейкой серийной и перспективной техники, ее возможностями и техническими характеристиками, а после выполнения заказа, при предотгрузочной инспекции, испытали все системы автомобиля.

КрАЗ-Шрек-М – это модель для специфических задач, в частности выполняет очистку маршрута от взрывоопасных предметов. Автомобиль оснащен 380-сильным двигателем, 9-ти ступенчатой КЗоТ. Заказчик выбрал простую комбинацию силового агрегата, чтобы облегчить обслуживание в полевых условиях.

Напомним, что самый быстрый бронированный автомобиль в мире может разогнаться до 325 км в час.