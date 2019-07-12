Кременчуцький автозавод відправив на експорт чергову партію військових машин.

В одну із африканських країн направлено партію броньованих автомобілів КрАЗ-Шрек-М високої прохідності класу MPV із днищем v-подібної форми, база яких - шасі всюдихода КрАЗ-5233 колісної формули 4х4.

Автомобілі призначені для дослідження небезпечних ділянок, пошуку і знешкодження вибухових пристроїв. Їх оснащено краном-маніпулятором італійського виробництва для розмінування зі спеціальним обладнанням, керування – із середини захищеного броньованого корпусу. При цьому зображення, наприклад, операції з розмінування, виводиться на спеціальний монітор. Система з розмінування (виробництво США) включає в себе високоякісну камеру, спеціальне світлове обладнання, захватний пристрій.

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Бронювання автомобіля забезпечує захист від ураження стрілецькою зброєю та осколками гранат, підриву мін і відповідає рівню балістичного захисту STANAG 4569 level 2; протимінного захисту - STANAG 4569 level 2a, 2b.

Представники країни-замовника неодноразово відвідували "АвтоКрАЗ": спочатку познайомилися з лінійкою серійної та перспективної техніки, її можливостями та технічними характеристиками, а після виконання замовлення, під час передвідвантажувальної інспекції, випробували всі системи автомобіля.

КрАЗ-Шрек-М – це модель для специфічних завдань, зокрема виконує очищення маршруту від вибухонебезпечних предметів. Автомобіль оснащено 380-сильним двигуном, 9-ти ступеневою КЗП. Замовник обрав просту комбінацію силового агрегату, щоб полегшити обслуговування в польових умовах.

Нагадаємо, що найшвидший броньований автомобіль у світі може розігнатись до 325 км на год.