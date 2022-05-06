Эксперт предупредил, что включение дорожных камер видеофиксации навредит ВСУ.

Киберспециалисты предостерегают МВД от включения дорожных видеокамер. Причина – потенциальная опасность такого шага для ВСУ.

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В случае взлома серверов спецслужбы страны-агрессора смогут получать информацию о передвижении военной техники. Учитывая, что российские камеры контроля скорости имеют такие же технические параметры, как и украинские, можно предположить, что они имеют идентичное программное обеспечение.

“Зачем эти полумеры? Предлагаю МВД Украины прямо сливать данные о перемещении войск и техники россиянам. К большинству камер доступ имеют все кому не лень. А если нет, то будут через часок два”, — спрашивает у себя в “Фейсбуке” программист Иван Сорочан.