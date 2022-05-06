Експерт попередив, що включення дорожніх камер відеофіксації зашкодить ЗСУ.

Кіберфахівці застерігають МВС від включення дорожніх відеокамер. Причина – потенційна небезпека такого кроку для ЗСУ.

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У разі злому серверів спецслужби країни-агресора зможуть отримувати інформацію про пересування військової техніки. Враховуючи що російські камери контролю швидкості мають такі самі технічні параметри як і українські, можна припустити, що вони мають ідентичне програмне забезпечення.

“Навіщо ці напівміри? Пропоную МВС України прямо зливати дані про переміщення військ і техніки росіянам. До більшості камер доступ мають всі кому не ліньки. А якщо ні, то матимуть через годинку другу”, — запитує у себе у “Фейсбуку” програміст Іван Сорочан.

У коментарях під своїм постом автор заявив, що згадані камери зроблені компанією Hikvision, що перебуває під санкціями. Користувачі, що приєдналися до дискусії, згадали, що завдяки злому баз даних камер відеоспостереження російські агресори змогли отримати доступ до серверів МВС.