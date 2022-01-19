За минулий рік за допомогою камер було зафіксовано 4,71 млн порушень.

Водії порушували правила дорожнього руху 4,71 млн разів 2021 року, за що автовласників оштрафували на 2,5 млрд грн. Вже сплачено понад 1,5 млрд грн штрафів.

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Найчастіше штрафують водіїв на Volkswagen (471 915 порушень), Mercedes-Benz (321 289) та Renault (301 424).

Майже 40% водіїв на Volvo порушили правила дорожнього руху торік. На другому місці за цим показником Tesla – 38% водіїв на цій марці порушують правила. Замикає трійку лідерів Porsche із 32% порушників.

Найчастіше ПДР порушували у Києві – 526 455 разів, сума штрафів 198 млн грн, у Харкові (130 355 на суму 46 млн грн) та у Житомирі (35 510 на суму 12,2 млн грн).

Найбільш "врожайним" днем минулого року стало 12 вересня: водії порушили правила дорожнього руху 29 523 рази. Автовласники заплатили штрафів на 11,5 млн грн.