Автолюбители регулярно принимают множество важных решений. Выбор топлива, безусловно, одно из них. Случается, что, желая сэкономить, владельцы машин забывают, что правильный выбор – это безопасность в дороге, снижение расходов топлива и просто забота о долговечности автомобиля.

Мы спросили у экспертов и автомобилистов о том, какие преимущества дает качественное топливо и почему заправляться лучше на проверенных, сетевых автозаправочных станциях. И вот, что они нам рассказали.

Как известно, двигатель, даже при регулярной диагностике и своевременном техническом обслуживании, так или иначе загрязняется. Топливо и смазочные материалы сгорают не полностью, остатки оседают на стенках системы, она начинает работать хуже.

Очистить двигатель можно разными способами, в том числе с помощью специальных присадок. В дизельном топливе премиум-класса они есть по умолчанию, и способствуют повышению температуры сгорания и разрушению отложений. Это снижает износ форсунок и сокращает необходимое количество замен фильтров. То есть ваше авто остается на дороге в отличном состоянии.

Это подтверждает и автоблогер, специалист по газобаллонному оборудованию для автомобилей Дмитрий Шевякин:

“История из жизни. Вчера заехал старый добрый знакомый, ездит на дизельном Passat B7. Говорит, что по срокам время менять топливный̆ фильтр: “Помогите братцы!”. Нам каждый клиент дорог, да и поменять несложно. Меняем. Достаем старый, думаем: “Ну грязи будет сейчас!”. А нет – фильтр чистый, почти как новый. Спрашиваем: “Друг, а как так, наверное, почти не ездил?” А он – езжу каждый день, заправляюсь только дизелем на socar_ukraine на Коломенской в Харькове, или на других заправках сети. Другим, мол, не доверяю. Тут нас улыбнуло – сами такие, второй год стараемся Skoda Octavia A7 заливать только 95-м бензином Orlen (Литва), который льют на SOCAR. Качество и в Украине качество!”

Важным параметром является предельная температура фильтруемости дизельного топлива и его аналогов. Это влияет на свойства топлива при низких температурах и определяет его сезонную классификацию: Летнюю, Зимнюю и Арктическую. Предельная температура фильтруемости является обязательной характеристикой при определении свойств топлива и следует обращать внимание на ее значение в паспорте качества.

Один из основных показателей качества – цетановое число. Согласно ДСТУ у Летнего ДТ этот показатель не должен быть ниже 51, у Зимнего ДТ – не ниже 49, у Арктического ДТ – не ниже 48. Как показывают различные исследования, дизтопливо от Orlen Lietuva, которое можно купить на многих брендовых заправках, на том же SOCAR, например, соответствует данным нормам.

Своими мыслями о необходимости заправки качественным дизель топливом с нами поделился Юрий Рыхлик, автоэксперт, ведущий “Першого автомобільного телеканалу”:

“В Украине не очень качественное топливо, настолько, что европейские авто не выдерживают и быстро “умирают”. Что, само собой разумеется, если ты будешь заправляться на безымянной заправке или в бусике при дороге, где из бочек тебе зальют дизель, который аграрии покупали для тракторов. Зимой вопрос качества топлива, особенно дизеля, становится мегаактуальным. Здесь есть лишь одно правило – не экономить 1 гривну на литре там, где можно оставить топливный фильтр, форсунки, ТНВД и еще кучу всего на сотни евро.

Выберите одного “компаньона” и оставайтесь с ним. Мой компаньон – socar_ukraine, поэтому я всегда уверен в качестве топлива, а моя o.grinevych говорит, что у них самые вкусные кебабы. После моих, конечно.”

Ваш двигатель чище и авто работает более эффективно, когда все компоненты работают вместе. Дизель премиум-класса Orlen может помочь в этом, обеспечить большую мощность и лучшую экономию топлива, с чем согласен Артур Подлужный PRO дрифт пилот, глава УААМ Украины, чемпион NM drift 2019 : “В чем заключается фактор победы в техническом спорте? Конечно, много факторов влияет – начиная от технической подготовки, команды и пилота, заканчивая топливом и маслами, которые влияют на износ двигателя, его ресурс и состояние.

Приведу пару аналогий – я уже много лет заправляюсь на заправках SOCAR, наш парк автомобилей заправляется исключительно на одной сети АЗС, я настроил на нем свой гоночный мотор и уверен в качестве их топлива. Так же как и тех жидкости motul.ua - гарантируют при своевременной замене долговечность всех трущихся деталей ДВС, КПП и редукции.

Мой выбор и мои партнёры - это совокупность факторов практики, которые в синергии дают результат и уверенность перед каждым как стартом, это то, что помогает побеждать и добиваться успеха! Я рад и могу сказать, что не просто амбассадор socar_ukraine, это наша история отношений и практик”.

Как видим, качественное топливо не только помогает использовать характеристики вашего автомобиля по максимуму, но и поможет предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт двигателя в будущем.