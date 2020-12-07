Автолюбителі регулярно приймають безліч важливих рішень. Вибір пального, безумовно, одне з них. Трапляється, що, при бажанні заощадити власники машин забувають, що правильний вибір – це безпека в дорозі, зниження витрат палива і просто турбота про довговічність автомобіля.

Ми запитали у експертів і автомобілістів про те, які переваги дає якісне пальне і чому заправлятися краще на перевірених, мережевих автозаправних станціях. І ось що вони нам розповіли.

Як відомо двигун, навіть при регулярній діагностиці і своєчасному технічному обслуговуванні, так чи інакше забруднюється. Пальне та мастильні матеріали згорають не в повному обсязі, залишки осідають на стінках системи, вона починає працювати гірше.

Очистити двигун можна різними способами, в тому числі за допомогою спеціальних присадок. У дизельному пальному преміум-класу вони є за замовчуванням, і сприяють підвищенню температури згоряння і руйнування відкладень. Це знижує знос форсунок і скорочує необхідну кількість замін фільтрів. Тобто ваше авто залишається на дорозі у відмінному стані.

Це підтверджує і автоблогер, фахівець з газобалонного обладнання для автомобілів Дмитро Шевякін:

"Історія з життя. Вчора заїхав мій добрий знайомий, який їздить на дизельному Passat B7. Каже, що за термінами час міняти паливний фільтр: "Допоможіть друзі!”. Нам кожен клієнт дорогий, та й поміняти нескладно. Міняємо. Дістаємо старий, думаємо: "От зараз бруду буде!”. Але ні – фільтр чистий, майже як новий. Запитуємо: "Друг, ти, напевне, майже не їздив?" А він – їжджу щодня, заправляюся тільки дизелем socar_ukraine на Коломенській в Харкові, або на інших заправках мережі. Іншим, мовляв, не довіряю. Тут ми посміхнулись – самі такі, другий рік намагаємося у Skoda Octavia A7 заливати тільки 95-й бензин Orlen (Литва), який ллють на SOCAR. Якість і в Україні якість!”

Важливим параметром є гранична температура фільтрованості дизельного пального і його аналогів. Це впливає на властивості пального при низьких температурах і визначає його сезонну класифікацію: Літню, Зимову і Арктичну. Гранична температура фільтрованості є обов'язковою характеристикою при визначенні властивостей палива і слід звертати увагу на її значення в паспорті якості.

Один з основних показників якості – цетанове число. Згідно ДСТУ у літнього ДП цей показник не повинен бути нижче 51, у Зимового ДП – не нижче 49, у Арктичного ДП – не нижче 48. Як показують різні дослідження, дизпаливо від Orlen Lietuva, яке можна купити на багатьох брендових заправках, на тому ж SOCAR, наприклад, відповідає даним нормам.

Своїми думками про необхідність заправки якісним дизельним паливом з нами поділився Юрій Рихлик, автоексперт, ведучий "Першого автомобільного телеканалу”:

“В Україні не дуже якісне пальне, настільки, що європейські авто не витримують і швидко "вмирають". Що само собою зрозуміло, якщо ти будеш заправлятися на безіменній заправці або в бусику при дорозі, де з бочок тобі заллють дизель, який аграрії купували для тракторів. Взимку питання якості палива, особливо дизеля, стає мегаактуальним. Тут є лише одне правило – не економити 1 гривню на літрі там, де можна залишити паливний фільтр, форсунки, ПНВТ і ще купу всього на сотні євро.

Виберіть одного "компаньйона" і залишайтеся з ним. Мій компаньйон – socar_ukraine, тому я завжди впевнений в якості палива, а моя O.grinevych каже, що у них найсмачніші кебаби. Після моїх, звичайно”.

Ваш двигун чистіший і авто працює більш ефективно, коли всі компоненти працюють разом. Дизель преміум-класу Orlen може допомогти в цьому, забезпечити більшу потужність і кращу економію палива, з цим згоден Артур Підлужний, PRO дрифт пілот, глава УААМ України, чемпіон NM drift 2019: "У чому полягає фактор перемоги в технічному спорті? Звичайно, багато факторів впливає – починаючи від технічної підготовки, команди і пілота, закінчуючи паливом і маслами, які впливають на знос двигуна, його ресурс і стан.

Наведу кілька аналогій – я вже багато років заправляюся на заправках SOCAR, наш парк автомобілів заправляється виключно на одній мережі АЗС, я налаштував на ньому свій гоночний мотор і впевнений в якості їх палива. Так само як і техрідини motul.ua – гарантують при своєчасній заміні довговічність всіх деталей тертя ДЗС, КПП і редукції.

Мій вибір і мої партнери – це сукупність факторів практики, які в синергії дають результат і впевненість перед кожним стартом, це те, що допомагає перемагати і досягати успіху! Я радий і можу сказати, що не просто амбасадор socar_ukraine, це наша історія відносин і практик".

Як бачимо, якісне пальне не лише допомагає використовувати характеристики вашого автомобіля по максимуму, але і допоможе запобігти потенційно дорогому ремонту двигуна в майбутньому.