Существует миф о том, что на ведущей оси должны быть хорошие шины, а на другую можно ставить, что угодно. Конечно, можно, но вот что из этого может выйти.

Эксперты канала Tyre Reviews провели эксперимент, целью которого была демонстрация последствий оборудования автомобиля шинами разного качества на передней и задней осях.

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Подобные эксперименты, несмотря на предостережения, часто проводят сами водители, подвергая риску собственное здоровье и жизнь. Кто-то стремится сэкономить на комплекте шин, для кого-то опасность не является очевидной. Но вот что будет, когда оборудовать машину дорогими и дешевыми шинами на разных осях.

Если на сухом покрытии и умеренной скорости комбинации из дешевых и дорогих покрышек может быть достаточно для комфортной езды, то на влажной дороге сразу же проявляются все недостатки такой схемы. Тестовый 410-сильный BMW M2 оснащался несколькими комбинациями шин: одинаково хорошими на обоих осях, хорошими, но разных марок, хорошими и среднего качества, а также хорошими и откровенно плохими. Конечно, худшим оказалось последнее сочетание.

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