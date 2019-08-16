Існує міф про те, що на ведучій осі мають бути добрі шини, а на іншу можна ставити, що завгодно. Звісно, можна, та ось що з цього може вийти.

Експерти каналу Tyre Reviews провели експеримент, метою якого була демонстрація того наслідків обладнання автомобіля шинами різної якості на передній і задній осях.

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Подібні експерименти, незважаючи на застереження, часто проводять самі водії, піддаючи ризику власне здоров’я і життя. Хтось прагне зекономити на комплекті шин, для когось небезпека не є очевидною. Та ось що буде,коли обладнати машину дорогими і дешевими шинами на різних осях.



Якщо на сухому покритті та помірній швидкості комбінації з дешевих і дорогих покришок може бути достатньо для комфортної їзди, то на вологій дорозі одразу ж проявляються усі недоліки такої схеми. Тестовий 410-сильний BMW M2 обладнувався кількома комбінаціями шин: однаково добрими на обох осях, добрими, але різних марок, добрими й середньої якості, а також гарними й відверто поганенькими. Звісно, найгіршим виявилось останнє поєднання.

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