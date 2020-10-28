Установка ксеноновых ламп в оптику без линз, не дает много преимуществ автомобилисту, а встречных водителей может ослеплять.

Замена ламп фар на ксеноновые не всегда дает хороший эффект для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей. Особенно это касается установки ксенонов в неприспособленные заводом производителем фары.

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Поэтому в фары автомобиля можно устанавливать лишь те лампы, какие предусмотренные заводом производителем. Если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, то самостоятельно менять тип ламп запрещено. Также не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Эксплуатация автомобиля в таком случае запрещена.

Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксеноны с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности.

Полицейские квалифицируют такие действия по одной из двух норм КУоАП. А именно, согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП за использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет штраф в размере 425 грн.согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП за управление водителем транспортным средством переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн., если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

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Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки до устранения неисправностей или доставки на штраф-площадку.

Поэтому перед тем как решите установить ксеноны на свой автомобиль, выясните предусмотрено ли это заводом производителем. Маркировка и тип ламп, которые можно использовать в фарах указаны на самих фарах. В противном случае можете лешиться водительского удостоверения и автомобиля.