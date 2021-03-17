Новая информационная кампания "Пристібайся – не жахайся" может помочь украинцам начать чаще пристегиваться в авто ремнями безопасности.

Национальная полиция Украины и EUAM Ukraine представили новую кампанию по повышению уровня безопасности дорожного движения "Пристібайся – не жахайся". Она призвана привлечь как можно больше украинцев пристегиваться ремнями безопасности – в том числе и на задних сиденьях.

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Кампания начнется с Киева и пригородов, а затем охватит другие города в регионах, в частности в Одессе, Мариуполе, Львове и Харькове. Мероприятия продлятся до середины мая. В этот период полиция будет рассказывать водителям и пассажирам на дорогах, почему важно пристегиваться.

Также в разных городах полиция обустроит специальные информационно-демонстрационные зоны с симулятором столкновения, где можно будет безопасно испытать на себе, что происходит с человеком в авто во время столкновения. А юных пассажиров ждут специальные уроки от патрульных о том, как обезопасить себя во время поездки на заднем сиденье авто.

Кстати, с 17 марта за управление транспортным средством без непристегнутого ремня безопасности или мотошлема действует новый штраф в 510 грн.