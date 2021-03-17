Нова інформаційна кампанія “Пристібайся – не жахайся” може допомогти українцям почати частіше пристібатися в авто ременями безпеки.

Національна поліція України й EUAM Ukraine представили нову кампанію з підвищення рівня безпеки дорожнього руху “Пристібайся – не жахайся”. Вона покликана заохотити якомога більше українців пристібатися пасками безпеки – зокрема і на задніх сидіннях.

Читайте також: Поліція вже масово виписує нові штрафи за порушення ПДР

Кампанія розпочнеться з Києва й передмість, а потім охопить інші міста в регіонах, зокрема в Одесі, Маріуполі, Львові та Харкові. Заходи триватимуть до середини травня. У цей період поліція розказуватиме водіям і пасажирам на дорогах, чому важливо пристібатися.

Також в різних містах поліція облаштує спеціальні інформаційно-демонстраційні зони із симулятором зіткнення, де можна буде безпечно відчути на собі, що відбувається з людиною в авто під час зіткнення. А на юних пасажирів чекатимуть спеціальні уроки від патрульних про те, як убезпечити себе під час поїздки на задньому сидінні авто.

До речі, з 17 березня за керування транспортним засобом без непристебнутого паска безпеки або мотошолому діє новий штраф у 510 грн.