Почему руль тянет в сторону

Неконтролируемое отклонение руля в сторону, которое заставляет машину менять направление, требует оперативного вмешательства. Это может быть признаком как серьезной неисправности, так и мелочной проблемки. Итак, расскажем что нужно проверить.

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Давление в шинах

Самая распространенная причина по которой автомобиль тянет в сторону – это спущенное колесо. Часто давление в шине теряется постепенно, в течение нескольких дней или даже недель. Поэтому водитель не всегда может вовремя понять что происходит.

Для каждого автомобиля есть определенные производителем параметры давления шин

Если разница в давлении шин на одной оси больше, чем 0.5 атмосферы автомобиль уже будет тянуть в сторону. Значения до которых стоит качать колеса обычно указаны в проеме передних дверей или на внутренней части лючка топливо заливной горловины.

Дефект резины

Вторая самая распространенная причина, по которой может тянуть автомобиль в какую-то сторону, – дефект резины. Как правило это проваливается на старой резине, которая имеет существенный износ протектора или имеет возраст более десяти лет.

Дефект шин – одна из самых распространенных причин увода руля

Один из способов убедиться что автомобиль тянет в сторону именно из-за дефекта резины – переставить колеса местами на одной оси. Если дефект резины присутствует, то автомобиль будет тянуть уже в другую сторону. Для колес которые имеют направленную резину такая перестановка возможна для эксперимента.

Неисправность тормозной системы

Если на одном из колес подклинивает тормозной механизм, вполне возможно, что автомобиль может уводить в сторону. Как правило этот дефект сопровождается посторонними звуками при торможении.

Проверять температуру колесного диска можно рукой, как на фото. Не стоит касаться тормозного диска, потому что он может быть слишком горячим.

Проверить такую неисправность можно самостоятельно коснувшись колесных (!) дисков рукой после поездки – температура дисков на одной оси должна быть одинаковой. Если один диск горячее другого скорее всего есть неисправность тормозной системы.

Неисправность деталей подвески

Выход из строя деталей подвески во многих случаях сопровождается не только появлением посторонних звуков, но и проявлениями нестабильного поведения на дороге. Уводом в сторону в том числе.

Если дело не в колесах и не в тормозах нужно диагностировать ходовую часть

Итак, если подкачка колес или их перестановка не влияют на ситуацию следует обратиться на автосервис для диагностики ходовой.

Нарушение углов установки колес

Углы установки колес (развал-схождение) нужно регулировать уже после вмешательства в подвеску или рулевое управление. Обычно развал-схождение делают после замены рычагов, сайлетблоков, рулевых тяг или наконечников, других деталей ходовой части.

Регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах. Это делается только при условии исправности всех деталей ходовой части.

Также углы установки колес могут быть нарушены в результате удара по подвеске. После заезда в яму, удара о бордюр или другое препятствие. В таком случае перед развал-схождением также стоит сделать диагностику ходовой части и заменить деформированные детали.

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Нарушение целостности кузова

Автомобили восстановленные после ДТП могут не поддаваться регулировке развал-схождения в нужном диапазоне. Сейчас немалое количество автомобилей попадают в Украину битыми и эта проблема является достаточно распространенной. С такими машинами лучше не связываться вообще.