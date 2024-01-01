Чому кермо тягне вбік

Неконтрольоване відхилення керма вбік, яке змушує машину змінювати напрямок, потребує оперативного втручання. Це може бути ознакою як серйозної несправності, так і дріб’язкової проблемки. Отже, розповімо що потрібно перевірити.

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Тиск у шинах

Найпоширеніша причина по якій автомобіль тягне в бік – це спущене колесо. Часто тиск у шині втрачається поступово, протягом кількох днів або навіть тижнів. Тому водій не завжди може вчасно зрозуміти що відбувається.

Для кожного автомобіля є визначні виробником параметри тиску шин

Якщо різниця в тиску шин на одній осі більше, ніж 0.5 атмосфери автомобіль вже буде тягти вбік. Значення до яких варто качати колеса зазвичай вказані у проймі передніх дверей або на внутрішній частині лючка паливо заливної горловини.

Дефект гуми

Друга найпоширеніша причина, по якій може тягти автомобіль у якийсь бік, – дефект гуми. Як правило це проваляється на старій гумі, яка має суттєвий знос протектора або має вік понад десять років.

Дефект шин – одна з найпоширеніших причин уводу керма

Один зі способів переконатись що автомобіль тягне вбік саме через дефект гуми – переставити колеса місцями на одній осі. Якщо дефект гуми присутній, то автомобіль буде тягти вже в інший бік. Для коліс які мають направлену гуму така перестановка можлива для експерименту.

Несправність гальмівної системи

Якщо на одному з коліс підклинює гальмівний механізм, цілком можливо, що автомобіль може уводити вбік. Як правило цей дефект супроводжується сторонніми звуками при гальмуванні.

Перевіряти температуру колісного диска можна рукою, як на фото. Не варто торкатись гальмівного диска, бо він може бути надто гарячим.

Перевірити таку несправність можна самостійно торкнувшись колісних(!) дисків рукою після поїздки – температура дисків на одній осі має бути однаковою. Якщо один диск гарячіший за інший скоріш за все є несправність гальмівної системи.

Несправність деталей підвіски

Вихід з ладу деталей підвіски у багатьох випадках супроводжується не тільки появою сторонніх звуків, а й проявами нестабільної поведінки на дорозі. Уводом в сторону у тому числі.

Якщо справа не в колесах і не в гальмах потрібно діагностувати ходову частину

Отже, якщо підкачування коліс або їх перестановка не впливають на ситуацію слід звернутись на автосервіс для діагностики ходової.

Порушення кутів встановлення коліс

Кути встановлення коліс (розвал-сходження) потрібно регулювати вже після втручання підвіску або рульове керування. Зазвичай розвал-сходження роблять після заміни важелів, сайлетблоків, рульових тяг або наконечників, інших деталей ходової частини.

Регулювання кутів встановлення коліс виконують на спеціальних стендах. Це робиться тільки за умови справності усіх деталей ходової частини.

Також кути встановлення коліс можуть бути порушені у результаті удару по підвісці. Після заїзду в яму, удару об бордюр або іншу перешкоду. У такому випадку перед розвал-сходженням також варто зробити діагностику ходової частини і замінити деформовані деталі.

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Порушення цілісності кузова

Автомобілі відновлені після ДТП можуть не піддаватись регулюванню розвал-сходження у потрібному діапазоні. Зараз чимала кількість автомобілів потрапляють в Україну битими й ця проблема є досить поширеною. З такими машинами краще не зв’язуватись взагалі.