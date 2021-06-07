Асфальт стал массово применяться в 1800-е годы и в те времена был очень крепким - ему были не страшны ни капризы природы, ни тяжесть множества автомобилей. А сейчас асфальт начинает разрушаться в первые же месяцы после укладки.

Большинство автомобильных дорог и тротуаров покрыты асфальтом – это один из самых распространенных строительных материалов в мире. Благодаря ровному асфальтовому покрытию автомобили едут максимально ровно, а люди не спотыкаются на тротуарах. Но это только при условии, что покрытие свежее и на нем нет разрушений.

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Японские ученые решили выяснить, что именно является причиной хрупкости асфальта и провели эксперимент, результаты которого хотя бы частично прояснили ситуацию. Возможно, благодаря этому открытию, асфальт станет крепче.

Что такое асфальт?

С научной точки зрения, асфальт – это горная смола, которая представляет собой черное вещество, которое плавится при 100 градусах Цельсия. Этот материал активно используется при строительстве дорог, вплоть до взлетно-посадочных полос.

Для многих людей может стать сюрпризом то, что асфальт входит в состав некоторых клеев и лаков, а вещество высшего класса используется даже в живописи. Но стоит учитывать, что асфальт бывает природного и искусственного происхождения. В качестве составной части для лаков и других веществ используется природный асфальт, а для строительства дорог – только искусственный.

Дорожный асфальт правильнее называть асфальтобетоном. В состав этого строительного материала обычно входит щебень, песок, минеральный порошок и битум. Первые два компонента известны, но что значат два последних термина?

Минеральный порошок, который также известен как филлер, представляет собой смесь измельченного известняка и производственных отходов. Он придает покрытию механическую прочность и при этом делает его слегка упругим. Битум, который ранее назывался «земляной смолой», представляет собой смесь углеводородов и их производных. Если не углубляться в химию, то это черное и вяжущее вещество, которое склеивает воедино все другие компоненты асфальта.

Интересный факт: в Великобритании привычный нам асфальтобетон называется Тармак. А в Европе асфальт имеет обычный состав, но укладывается более сложным методом, благодаря чему обладает повышенной прочностью, но дороже стоит. Главная особенность «европейской» укладки состоит в том, что смесь разогревается до 250 градусов Цельсия, после чего становится очень мягкой и ровно ложится на землю.

Почему асфальт быстро разрушается?

Группа японских ученых под руководством Акихиро Мориеси заметила, что современный асфальт разрушается гораздо быстрее, чем материал, произведенный в 1960-е годы. Чтобы выяснить причину снижения качества, ученые изучили образцы асфальта из разных стран мира, а также фрагменты асфальта в возрасте от 60 до 120 лет. В ходе научной работы они воссоздали условия их использования и проследили за происходящими в структуре асфальта изменениями через компьютерный томограф.

Между старым и новым асфальтом ученые обнаружили одно важное отличие – современный материал содержит в своем составе очень много лишних компонентов. Речь идет о фталатах, фосфатах и других химических соединениях, которые совершенно случайно проникают в материал еще в процессе его создания.

Концентрация лишних веществ очень мала и составляет всего лишь от 0,0012% до 0,25%. Но этого количества достаточно для того, чтобы дорожное покрытие стало хрупким и покрывалось ямами через несколько месяцев со дня укладки. Также ученые выяснили, что прочность асфальта уменьшается из-за компонента, который придает покрытию водоотталкивающие свойства.

Есть надежда, что производители асфальтобетона обратят внимание на результаты исследования и изменят состав материала. Также им следовало бы изменить способ укладки асфальта. Но даже при изменении состава дороги все равно могут разрушаться. Дело в том, что на долговечность асфальтового покрытия также влияют окружающие условия. Так, во время сильных дождей, дороги покрываются водой. Вода проникает в поры и надолго остается внутри, до похолоданий. С наступлением морозов она замерзает и превращается в лед, который разрывает покрытие, образуя трещины.