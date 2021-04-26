Строительство дорог в Чернобыльской зоне отчуждения вызывает очень много вопросов. Ведь подавляющее большинство дорог по всей стране находится в ужасном состоянии, а приоритеты ремонта отдаются безлюдной зоне отчуждения.

"Обновляем дорогу от КПП "Дитятки" до "Припяти" и подъезд к ЧАЭС. За годы после катастрофы дороги тут точно не были в приоритете. В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения. Наша задача – за 3 года привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ к Зоне природоохранников, ученых, энергетиков и предпринимателей", – пишет на своей странице в соцсети глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 по 2019 год количество туристов увеличилось с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% – иностранцы.

"С 2018 года на территории зоны работает первая солнечная электростанция – Solar Chernobyl. Ряд инвесторов из Украины и мира рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь здесь есть и доступна земля, и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии”, – отметил Александр Кубраков.