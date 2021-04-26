Будівництво доріг в чорнобильські зоні відчуження викликає дуже багато запитань. Адже переважна більшість доріг по всій країні знаходиться в жахливому стані, а пріоритети ремонту віддаються безлюдній зоні відчуження.

"Оновлюємо дорогу від КПП "Дитятки" до "Прип'яті" та під'їзд до ЧАЕС. За роки після катастрофи дороги тут точно не були у пріоритеті. Минулого року Укравтодор взяв на свій баланс майже 200 км доріг у Зоні відчуження. Наше завдання – за 3 роки привести до ладу популярні туристичні маршрути та забезпечити нормальний доступ до Зони природоохоронців, науковців, енергетиків та підприємців", - пише на своїй сторінці у соцмережі голова "Укравтодору" Александр Кубраков.

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За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, з 2015 до 2019 року кількість туристів збільшилася з 8 до 124 тисяч, з них майже 80% - іноземці.

“З 2018 року на території Зони працює перша сонячна електростанція – Solar Chernobyl. Ряд інвесторів з України та світу розглядають можливість будівництва нових сонячних електростанцій, адже тут є і доступна земля, і необхідні потужності для транспортування електроенергії”, – зазначив Александр Кубраков.