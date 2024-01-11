Феномен роста премиального сегмента на авторынке в 2023 году имеет несколько движущих факторов.

Как сообщает AUTO-Consulting премиальный сегмент авторынка вырос количественно на 90%, по сравнению с 2022-м. Но весь авторынок за 2023 год вырос на 62%. А это значит, что сегмент Premium рос значительно более быстрыми темпами.

Читайте также: BYD создает премиальный бренд автомобилей со странным названием

Напомним, что в 2023 году украинцы приобрели 65 089 новых автомобилей, что значительно больше прошлого года (40 076).

Отложенный спрос – это одна из основных причин более чем полутора-кратного роста рынка. Другая причина – это значительное сокращение инструментов для инвестирования средств, большинство бизнесов сейчас не развивается. Третьей причиной можно назвать ситуацию на рынке недвижимости, вкладываться в нее в нынешних условиях слишком рискованно.

По данным AUTO-Consulting, в прошлом году украинцы потратили на новые автомобили 2,155 млрд евро. То есть, средняя стоимость одной машины составила 33 108 евро. Сегмент дешевых машин почти не изменился (+10,63%), на фоне общего роста рынка (+62,41%), и составил 13,64% от общего объема и 6,09% от общих расходов на новые автомобили: было продано 8875 автомобилей средней стоимостью 14 800 евро.

Люксовые автомобили стоимостью более 400 тысяч евро за штуку нашли 38 владельцев против 59 в прошлом году – это лишь 0,06% рынка и 0,56% от денежного объема. Конечно, миллионеры могут иметь не один и не два таких автомобиля, а целые коллекции, но на рынке они погоды не делают.

Основной объем составляют автомобили, которые максимально приближены к среднестатистической стоимости, в AUTO-Consulting их классифицируют как Volume. На такие в 2023 году пришлось 65,89% рынка или 42 884 штуки, что на 71,65% больше, чем дилеры реализовали в позапрошлом году (24 984).

Но в финансовом измерении на них приходится меньший процент – 53,26%, то есть, средняя стоимость новой машины массового сегмента в 2023 году составила 26 763 евро. И это больше прошлогоднего показателя, когда в этом же сегменте стоимость была около 25 956 евро. Это связано не столько с тем, что украинцы начали покупать лучшие машины, а с ростом цен.

А вот сегмент Premium в прошлом году увеличился почти вдвое: клиентам было передано 13 292 машины (+89,59%) против 7011 в 2022 году. То есть, каждая пятая новая машина относится к премиальному классу. А в финансовом объеме это все 40%, ведь средняя стоимость премиальной машины составила 65 тысяч евро или более чем вдвое больше автомобиля среднего – объемо-образующего – класса.

При этом, средняя стоимость машины Premium сегмента в прошлом году была даже немного выше (65 810 евро), что может свидетельствовать о скидках на такие автомобили, акционные распродажи и популярность пакетных комплектаций в 2023 году. Дилеры в личных беседах подчеркивают, что им удалось найти много новых клиентов благодаря более привлекательным ценам на машины, которые раньше стоили дороже.

В частности, удивительно успешным выдался год для AWT Bavaria, дилерам которой удалось реализовать рекордное количество BMW – 4263 машины или на 136,7% больше чем в 2022 году (1801). BMW в 2023 году не оставили ни единого шанса своим конкурентам из Audi (1580 штук и +78% роста продаж) и Mercedes-Benz (2601 и +46,8%). В премиум-сегменте лучший рост показал только Lexus (+ 148%), но в общем зачете (1892 штуки) им до BMW далеко, хотя предлагать пакетные комплектации японцам легче, потому что они в отличие от немецких брендов, не пытаются сделать из своих машин конструктор в плане комплектаций.