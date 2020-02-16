Обещанный министром обязательный техосмотр повлечет серьезные подвижки в автомобильном бизнесе – если, конечно, это будет действительно техосмотр, а не сбор денег у населения. Но уже сегодня ясно, что с технической стороной дела будут большие проблемы.

Обязательный технический контроль (ОТК) современного транспортного средства предполагает проверку многих систем, причем проверку достаточно глубокую, инструментальную. Для этого требуется оборудование, обученные специалисты и помещения. И первого, и второго, и третьего понадобится немало, учитывая количество легковушек в стране (6,6 млн. шт.) и то, что на ОТК каждого автомобиль обычно требуется порядка 30 – 60 минут.

В развитых странах цель обязательного технического контроля – проверить машину на безопасность и экологическую чистоту.

Сразу нужно сказать, что на сегодняшний день сеть СТО, способных осуществлять проверку транспорта, минимальна – сам министр инфраструктуры Криклий отметил, что в стране всего лишь около 500 центров технического контроля.

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От себя добавим, что сконцентрированы они преимущественно в больших городах – областных центрах. Это те станции, которые в настоящее время проводят обязательное ТО для автобусов, грузовиков и прочего коммерческого транспорта.

В связи с этим возникает вопрос: кто будет инспектировать те миллионы легковушек, которым потребуется заветная метка на лобовое стекло? Можно было бы предположить, что в тему вернутся мастерские, которые занимались техосмотрами до их отмены в 2011 году.

Для диагностики ходовой нужны специальные стенды с беговыми барабанами для всех четырех колес и виброплощадками.

Но несколько опрошенных нами предпринимателей-”СТО-шников” из данной когорты наотрез открестились от этого казалось бы перспективного рода деятельности. Оказывается, в их памяти слишком свежа печаль от потери денег, вложенных в оборудование для ОТК в конце нулевых годов: немалые средства оказались выброшенными на ветер после отмены обязательного техосмотра летом 2011-го. Достаточно сказать, что тогда после отмены “обязаловки” в Киеве закрылся даже великолепный диагностический центр “Автологистика”, имеющий сертификат от немецкого института TUV (NORD Mobilitat GmbH& Co.).

Для работы с диагностическим оборудованием ОТК нужны квалицифированные специалисты. За их подготовку придется платить отдельно.

Да и сумма, которую нужно выложить за комплект оборудования для полноценной проверки транспортных средств, оценивается владельцами СТО не менее чем в 500 тыс.грн. Ведь потребуется и четырехканальный газоанализатор выхлопа для бензиновых и дизельных авто, и диагностическая линия по проверке увода колес, амортизаторов и тормозов, и отдельный стенд диагностики люфтов ходовой, и стойка проверки фар. И это не считая помещения, которое желательно сделать сквозным, для потокового проезда испытуемых автомобилей без задержек…

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Подобным арсеналом – пусть даже в недорогом китайском исполнении – располагает далеко не каждая действующая СТО. Поэтому в городах и весях Украины придется заново укомплектовать около тысячи диагностических центров. Государство дает эту деятельность на откуп коммерсантам. Но где найти столько предпринимателей, готовых инвестировать минимум по полмиллиона в бизнес, который снова будет зависеть от повестки дня такого переменчивого государства?

Чтобы обычные СТО могли проводить обязательный техконтроль, одним постом не отделаться – придется выделять отдельный цех или линию.

Правда, все это электронное и механическое оснащение может не понадобиться, если запускать в стране не строгий и безпристрастный контроль подвижного состава, а очередную формальность с целями, далекими от вопросов безопасности… Хотелось бы ошибаться, но пока все говорит именно о втором варианте. Тем более, что убедительных аргументов по защите обещанного ОТК от коррупции общественность так и не услышала.

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