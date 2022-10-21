После повышения украинскими властями налогов на топливо, цены на АЗС начали расти. Впрочем, это не единственный фактор, благодаря которому дорожает топливо.

Увеличение налогов оказалось не основным фактором. К повышению цен привело решение ОПЕК сократить добычу нефти. Именно так считает директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

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«Как мы и предполагали, особого влияния это не имело. На самом деле имела влияние другая ситуация – решения ОПЕК, которые вместе с другими мощными игроками (такими как Россия, Казахстан, Азербайджан) достигли две недели назад решения о сокращении добычи нефти», – сказал Куюн.

Он отметил, что это привело к резкому скачку цен на нефть (на 15%), что повлекло за собой автоматическое повышение цен на нефтепродукты. Так, на мировых рынках дизельное топливо подорожало на 20%, бензин – на 7-8%.

«Такая ситуация привела к коррекции цен на горючее в Украине. За последние две недели цена на дизтопливо выросла на 2 грн за литр в среднем в рознице. Бензин остался без изменений, и есть коррекция в пределах 1 грн. за литр на сжиженный газ», - отметил эксперт.

По его прогнозу, цены на заправочных станциях скоро стабилизируются, серьезных колебаний не будет.

Куюн также сообщил, что по сравнению с прошлым годом в Украине сократилось потребление топлива. В частности, потребление дизтоплива упало на 30%, бензина – на 35-40%, сжиженного газа – на 50%.

Как сообщалось, в сентябре Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №7668-д, вводящий акцизный налог на горючее в Украине. Ставка акциза на бензин, дизель, топливо моторное альтернативное, биодизель установлена на уровне 100 евро за 1000 литров, сжиженный газ, бутан, изобутан – 52 евро за 1000 литров.