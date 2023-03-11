Yalta, он же Jalta, он же "Ялта" - до сих пор малоизвестная страница в истории марки "Запорожец". Машина, которая в кругах фанатов как-то незаметно стала культовой, действительно оставляет нам широкое поле для исследований и обсуждений. Для начала редакция Авто 24 упорядочила информацию о "Ялте" на базе ЗАЗ-965.

Первая модель Запорожского автозавода “Коммунар” ЗАЗ-965 имела целый перечень модификаций, среди которых одна предназначалась для экспорта за границу, в том числе в западные страны – 965 АЭ (Э – экспортный). Эти машины отличались более строгим контролем качества, а также обладали, как тогда говорили, улучшенным оформлением. Плюс некоторые дополнительные функциональные возможности.

В глазах европейского покупателя "Запорожец" был хоть и маленькой, но достаточно комфортабельной машиной. Его конкуренты имели более бедные комплектации.

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Чем отличается "Ялта"

Но прежде следует сказать, что наш "горбатый" и без тех цацек имел чем искусить зарубежного потребителя. Ведь в отличие от конкурентов по классу он уже в базовой комплектации имел много атрибутов от машин более "взрослых" сегментов.

Так, у "Запорожцев" была такая редкость для тогдашних суперкомпактов, как 4-цилиндровый автомобильный двигатель (а не адаптированный мотоциклетный), полностью независимая подвеска колес, отопитель кузова (причем автономный!), форточки в дверях и окна со стеклоподъемниками, электрические стеклоочистители, противосолнечные козырьки и другие "мелочи"… И несмотря на это, для машин, которые должны были приносить стране валюту, предусмотрели следующие дополнительные детали:

Косой (наклонный) молдинг на боковине. В сечении он должен быть треугольной формы, но некоторые знатоки утверждают, что были также плоские, похожие по профилю на молдинг ЗАЗ-966;

Зеркало на левом переднем крыле. Причем зеркало оригинальное, на других отечественных автомобилях того периода такое не встречалось;

Шильдик 965А из хромированного металла на задней части задних крыльев. Буква А означала рестайлинговый вариант "горбатого", пошедшего в серию с ноября 1962 г.;

Вообще-то "Ялту" от обычного "Запорожца" отличали мелочи, но их было много. Сегодня за этими деталями охотятся реставраторы ЗАЗов.

Накладка на передней панели ("губа"), которая могла быть хромированной или крашеной. Использовалась до 1965 г.;

Особый руль – белый, нетипичной формы, с широкими спицами и хромированным кольцом сигнала;

Радиоприемник. Он был не на всех 965 АЭ. Дополнительная ниша под приемник, закрепленная по центру снизу под торпедо, при отсутствии радио служила бардачком;

Пепельница. Очень редкая опция.

Особый крой обивки сидений;

Подлокотники на отделке боковин кузова рядом с задним сиденьем;

Кронштейны для подвешивания спинки заднего сиденья в верхнем положении под окнами (не на всех машинах);

Обивка потолка кожзаменителем, а не флисовой тканью;

Мат мягкой шумоизоляции на перегородке, отделяющей багажник от салона;

Примечательно, что модификация (сегодня мы говорим комплектация) с буквой Э поставлялась и на внутренний рынок. Но "Ялтой" их в Союзе никто не называл, поскольку это имя было известно только за границей, в первую очередь в Финляндии и Бельгии, где работали крупнейшие импортеры ЗАЗов.

Как видите, в интерьере были наиболее значимые отличия экспортных "Запорожцев" от обычной базовой комплектации.

Собственно, для большинства иностранцев, украинское слово "Запорожец" было нереально сложным, поэтому на западных рынках эти машины продавали как Yalta (бельгийский импортер), Jalta (финский импортер, также для Нидерландов, Дании и Швеции), Eliette и ZAZ (для Италии).

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Почему именно "Ялта"

Сегодня доподлинно неизвестно, кто давал украинским машинам экспортные имена – то ли в заводском отделе сбыта, то ли во внешнеторговой конторе “Автоэкспорт”. Но как раз с Ялтой, кажется, все ясно. За несколько лет до появления "горбатого", на 300-летие Переяславской рады в 1954-м Крым перешел в состав Украины. И, видимо, впечатления от этого события тогда были еще свежи.

По сравнению со всеми европейскими одноклассниками "Запорожец" - Yalta был более просторным. Соотношение массы и мощности тоже было наилучшим среди конкурентов.

Что касается отличий "Запорожцев" первого поколения, которые реально отправлялись за границу - то есть те, что могли называться "Ялтой", то их дополнительно отличали следующие детали:

Хромированный шильдик Jalta на капоте двигателя справа от номерного знака;

Обязательно наименование "965Э" или "965АЕ" на заводской табличке и в номере, выбитом на кузове;

Оранжевые стеклышки передних поворотников – только для рынка Бельгии (вместо белых для остальных рынков).

Остерегайтесь подделок!

Экспортные модификации давно стали предметом культа для поклонников "Запорожцев". Многие из них хотят иметь именно "Ялту", пусть даже выпущенную для внутреннего рынка. Но запорожских машин с буквой Э в техпаспорте в принципе сохранилось не так уж много, тем более – с аутентичными "экспортными" атрибутами.

Руль белого цвета с желтым оттенком у "Ялты" имел особую форму спиц и хромированное кольцо сигнала. Согласитесь, вид нарядный.

Не удивительно, что в продаже понемногу появились так называемые новодельные детали для "Ялт", в первую очередь - шильдики, руль, молдинги. Но на самом деле это не такая уж большая беда. С точки зрения сохранения культурного наследия главное, что автомобиль – носитель этих деталей не нашел свой конец на свалке, а был отреставрирован и пополнил чье-то собрание.

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