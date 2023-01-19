При этом более 41% легковушек в возрасте до трех лет покупают на Киевщине.

Сегмент автомобилей в возрасте до трех лет начал активно развиваться на фоне нехватки новых машин в салонах. Одним из преимуществ таких автомобилей, кроме более низкой цены, стала возможность купить машину «сегодня на сегодня».

В прошлом году украинцы приобрели более 27 тысяч таких машин. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций в 2022 году и определили топ-25 моделей в возрасте до трех лет в импорте подержанных и внутренних перепродаж авто.

Кстати говоря средний возраст ввезенных в Украину авто достиг 12 лет

Динамика рынка машин в возрасте до 3 лет

В декабре украинцы купили почти 3 тысячи легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 23,8% меньше, чем в декабре 2021 года и на 6,3% больше, чем в ноябре 2022 года.

Всего в течение 2022 года украинцы приобрели 27,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это — на 31,7% меньше, чем в течение 2021 года.

Более половины (64,1%, 17,4 тыс. шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 35,9% (9,7 тыс.) привезли подержанными из-за границы.



Динамика продаж авто в возрасте до 3 лет в Украине, январь 2021 — декабрь 2022

Наиболее активным месяцем в продажах автомобилей этой категории оказался сентябрь. Тогда украинцы приобрели более 3,1 тысяч легковушек в возрасте до 3 лет. В среднем ежемесячно в Украине покупают около 3 тысяч таких авто.

В каких регионах покупают больше всего легковушек в возрасте до 3 лет

В 2022 году больше всего легковушек в возрасте до 3 лет зарегистрировали в городе Киеве (18,9 тыс.), что составило 28,7% от общего количества. Еще 8,5 тыс. таких автомобилей (13%) зарегистрировали в Киевской области. То есть суммарно в столице и области покупают 41,7% машин в возрасте до 3 лет.

Третье место в рейтинге заняла Днепропетровская область (6,2 тыс., 9,4%). На четвертой строчке оказалась Львовская область (4,8 тыс., 7,3%), а замыкает пятерку лидеров Одесская область (4,7 тыс., 7,1%).



Количество продаж легковушек в возрасте до 3 лет в регионах Украины, 2022 год

ТОП «почти новых» авто на внутреннем рынке

Самой популярной «почти новой» легковушкой на внутреннем рынке в 2022 году стала Toyota RAV-4 (836 шт.). Второе место занял Toyota Land Cruiser Prado (753 шт.), а третье – Toyota Land Cruiser (592 шт.).

Четвертую строчку заняла также Toyota - Camry (581 шт.). Пятое место заняла KIA Sportage (496 шт.).



Самые популярные модели легковых автомобилей в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке в 2022 году

ТОП импортных подержанных авто в возрасте до 3 лет.

Лидером "свежепригнанных" авто в возрасте до 3 лет по итогам 2022 года стал электрический Volkswagen ID.4 (862 шт.). Эти авто импортируют как из Европы, так и из Китая.

На втором месте разместился также электромобиль – Tesla Model Y (522 шт.). Третье место заняла электрическая Honda M-NV (429 шт.), а четвертое – Tesla Model 3 (413 шт.). Таким образом, первые четыре позиции самых популярных «почти новых» автомобилей заняли электромобили. Их импорт сегодня очень выгоден, ведь их оформление почти «нулевое»: не нужно платить пошлину, НДС, сбор в пенсионный фонд, акцизный налог — минимальный, 1 евро за 1 кВт аккумуляторной батареи.

Замыкает топ-5 Mazda CX-5.



Самые популярные модели подержанных импортных авто в возрасте до 3 лет, в 2022 году

Интересно, что треть (около трех тысяч) «почти новых» легковых автомобилей из 9,7 тысяч ввезенных в течение прошлого года были изготовлены в 2022 году.