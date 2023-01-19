При цьому понад 41% легковиків віком до тьох років купують на Київщині.

Сегмент автомобілів віком до 3 років почав активно розвиватися на фоні нестачі нових машин в салонах. Однією з переваг таких авто, окрім нижчої ціни, є можливість купити авто «сьогодні на сьогодні».

Протягом минулого року українці придбали понад 27 тисяч таких машин. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій у 2022 році та визначили топ-25 моделей віком до трьох років у імпорті вживаних та внутрішніх перепродажах авто.

До речі середній вік ввезених в Україну авто сягнув 12 років

Динаміка ринку авто віком до 3 років

У грудні українці купили майже 3 тисячі легковиків віком до 3 років. Це на −23,8% менше, ніж у грудні 2021 року та на 6,3% більше, ніж у листопаді 2022 року.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 27,1 тисячі вживаних легковиків віком до 3 років. Це — на −31,7% менше, ніж протягом 2021 року.

Понад половину (64,1%, 17,4 тис. шт.) придбали на внутрішньому ринку, решту 35,9% (9,7 тис.) привезли вживаними з-за кордону.



Динаміка продажів авто віком до 3 років в Україні, січень 2021 — грудень 2022

Найбільш активним місяцем у продажах авто цієї категорії виявився вересень. Тоді українці придбали понад 3,1 тисячі легковиків віком до 3 років. Загалом в середньому щомісяця в Україні купують близько 3 тисяч таких авто.

У яких регіонах купують найбільше легковиків віком до 3 років

У 2022 році найбільше легковиків віком до 3 років зареєстрували у місті Київі (18,9 тис.), що склало 28,7% від загальної кількості. Ще 8,5 тис. таких авто (13%) зареєстрували у Київській області. Тобто, сумарно в столиці та області купують 41,7% машин віком до 3 років.

Третє місце в рейтингу зайняла Дніпропетровська область (6,2 тис., 9,4%). На четвертій сходинці опинилася Львівська область (4,8 тис., 7,3%), а замикає пʼятірку лідерів Одеська область (4,7 тис., 7,1%).



Кількість продажів легковиків віком до 3 років в регіонах України, 2022 рік

ТОП «майже нових» авто на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим «майже новим» легковиком на внутрішньому ринку у 2022 році стала Toyota RAV-4 (836 шт.). Друге місце посів Toyota Land Cruiser Prado (753 шт.), а третє — Toyota Land Cruiser (592 шт.).

Четверту сходинку зайняла також Toyota — Camry (581 шт.). П’яте місце посіла KIA Sportage (496 шт.).



Найпопулярніші моделі легковиків віком до 3 років на внутрішньому ринку у 2022 році

ТОП імпортних вживаних авто віком до 3 років

Лідером «свіжопригнаних» авто віком до 3 років за підсумками 2022 року став електричний Volkswagen ID.4 (862 шт.). Ці авто імпортують як з країн Європи, так і з Китаю.

На другому місці розмістився також електромобіль — Tesla Model Y (522 шт.). Третє місце зайняла електрична Honda M-NV (429 шт.), а четверте — Tesla Model 3 (413 шт.). Таким чином, перші чотири позиції найпопулярніших «майже нових» авто зайняли електромобілі. Їх імпорт сьогодні є дуже вигідним, адже їх оформлення майже «нульове»: не потрібно сплачувати мито, ПДВ, збір до пенсійного фонду, натомість акцизний податок — мінімальний, 1 євро за 1 кВт акумуляторної батареї.

Замикає топ-5 Mazda CX-5.



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних авто віком до 3 років, у 2022 році

Цікаво, що третина (близько трьох тисяч) «майже нових» легковиків із 9,7 тисячі ввезених протягом минулого року, були виготовлені у 2022 році.