Недорогой автомобиль, который часто встречается на украинских дорогах, имеет массу недостатков, но и преимущества у него тоже есть. И они довольно существенны.

Бюджетный автомобиль это вечный компромисс между качеством и доступностью. В случае с Daewoo Nexia баланс этих показателей кажется неплохим. Что касается доступности, в старых Nexia все очень неплохо: цены начинаются от 1 500 и заканчиваются где-то на 5 000 долларов. При этом в диапазоне 2 000 – 3 000 долларов много "живых" экземпляров. С европейской регистрацией Daewoo Nexia практически не встречаются.

Читайте также: Skoda Octavia "на бляхах" – удачный компромисс

История Daewoo Nexia началась более 30 лет назад. По сути Nexia, это Opel Kadett E в кузове седан образца 1985 года. Безусловно, в конструкцию было внесено много изменений, но надежность от этого, как правило, не страдала.

Кузов Daewoo Nexia

Подавляющее большинство присутствующих на вторичном рынке Daewoo Nexia было привезено к нам из Узбекистана. Кузова этих автомобилей не отличаются хорошей защитой от коррозии. Если дополнительный "антикор" не совершали ни разу – гнилые арки, пороги и днище почти наверняка дадут о себе знать. Восстановление ржавого кузова затея дорогая, да и времени отнимает много. В особо запущенных случаях совокупный бюджет малярных и сварочных работ легко может превысить 1 000 – 1 500 долларов.

Плохая антикоррозийная защита – один из главных недостатков Дэу Нексия

Моторы

Первое поколение Нексий оборудовали 8-клапанными двигателями объемом 1,5 л. Второе получило в придачу 16-клапанные объемом 1,6 л. Первый мотор, более ранней конструкции, прекрасно себя зарекомендовал. Его "детские" (кадетские) болезни – постоянная течь прокладки клапанной крышки, и прокладки поддона. Также иногда возникают проблемы с клапаном холостого хода. Кроме того одним из его недостатков называют "прожорливость" – Нексия с таким мотором потребляет 8-10 литров бензина в городе. Но он прекрасно работает на газу, и многие этим пользуются.

Восьмиклапанный мотор хорошо приспособлен для работы на газу

Старший, 16-клапанный мотор конструктивно сложнее. К тому же он не так охотно потребляет газообразное топливо. А еще он проигрывает 8-клаппанику по тяге в нижнем диапазоне оборотов и оживает, когда стрелка тахометра перевалила за три тысячи оборотов. Конечно, ГБО для этого мотора тоже должно быть более современным и более дорогим.

Оба мотора имеют ременной привод ГРМ, который требует замены каждые 60 тыс.км. Бюджет операции – 50-100 долларов. Иногда вместе с ремнем ГРМ приходится менять помпу (40-60 долларов).

Шестнадцатиклапанные версии немного более динамичные

Нормальный пробег до первой замены поршневых колец – 300-400 тыс. км. Стоимость так называемого среднего ремонта 200-400 долларов для 8-клапанника и 300-500 долларов для 16-клапанника.

Трансмиссия

Слабое место в трансмиссии Daewoo Nexia – корпус дифференциала. Внутренние ШРУСы, болтающиеся в нем, и постоянную подсечку сальников можно назвать особенностью конструкции. В особо запущенных случаях, когда течь масла из коробки становится слишком сильной, нужен ремонт корпуса дифференциала или его замена (150-200 долларов).

Корпус дифференциала – слабая часть трансмиссии Daewoo Nexia

В остальном, трансмиссия в Daewoo Nexia надежная. Нормальный ресурс сцепления – 80-150 тыс. км. Стоимость замены 80-120 долларов. ШРУСы, при условии сохранения пыльников, выхаживают по 120-200 тыс. км.

Подвеска Daewoo Nexia

Передняя подвеска достаточно надежная. Ее долговечность зависит от качества используемых запчастей. Родные сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги способны проехать по нашим дорогам 60-80 тыс. км. Но если вместо них ставить дешевые аналоги, их ресурс едва достигнет 30 тыс. км.

Подвеска очень простая и при использовании качественных запчастей – надежная

Пружины как передней так и задней подвески служат по 200-300 тыс. км. Стоимость замены всех четырех – 100-150 долларов. Амортизаторы способны проехать 60-100 тыс. км. Цена четырех качественных заменителей – 150-200 долларов.

Задняя балка потребует замены двух сайлентблоков стоимостью около 10 долларов каждый за 200-250 тыс. км пробега.

Электрооборудование Daewoo Nexia

С электричеством в Daewoo Nexia чаще всего возникают проблемы, связанные с возрастом и с качеством исполнения. Окисленные разъемы и перегнившие провода составляют основную массу жалоб. Из характерных болячек отмечают, что часто выходит из строя трапеция дворников (40-60 долларов), датчик давления масла двигателя (10-20 долларов) и панели приборов (100-150 долларов). Не более 100 тыс. км живет датчик кислорода в отработавших газах (10-50 долларов).

Трапеция дворников – одно из конструктивно слабых мест Нексии. Впрочем, умельцы давно научились ее реставрировать, не меняя.

Рекомендации авто24

Доступна и достаточно надежная Daewoo Nexia не требует много средств на содержание. Но внимание ей нужно будет уделять регулярно, особенно, если автомобиль далеко не новый, а одометр показывает уже не первую сотню тысяч километров пробега.

Читайте также: Выбираем автомобиль в Польше: лучшие сайты для поиска

Nexia сильно проигрывает по части комфорта, стиля и надежности автомобилям аналогичной ценовой категории с европейской регистрацией. Но для некоторых людей фраза "зато не на бляхах" является весомым аргументом, ради которого стоит пожертвовать многим.