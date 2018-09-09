Недорогий автомобіль, який часто зустрічається на українських дорогах, має масу недоліків, але і переваги у нього теж є. І вони досить істотні.

Бюджетний автомобіль це вічний компроміс між якістю і доступністю. У випадку з Daewoo Nexia баланс цих показників здається непоганим. З приводу доступності у старих Nexia все дуже непогано: ціни починаються від 1 500 і закінчуються десь на 5 000 доларів. При цьому в діапазоні 2 000 – 3 000 доларів багато "живих" екземплярів. З європейської реєстрацією Daewoo Nexia практично не зустрічаються.

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Історія Daewoo Nexia почалася більше 30 років тому. По суті Nexia, це Opel Kadett E в кузові седан зразка 1985 року. Безумовно, в конструкцію було внесено багато змін, але надійність від цього, як правило, не страждала.

Кузов Daewoo Nexia

Переважна більшість присутніх на вторинному ринку Daewoo Nexia була привезена до нас з Узбекистану. Кузови цих автомобілів не відрізняються хорошим захистом від корозії. Якщо додатковий "антикор” не робили жодного разу – гнилі арки, пороги і днище майже напевно дадуть про себе знати. Відновлення поіржавілого кузова затія дорога, та й часу забирає багато. В особливо занедбаних випадках сукупний бюджет малярних і зварювальних робіт легко може перевищити 1 000 – 1 500 доларів.



Погантц антикорозійний захист – один з головних недоліків Деу Нексія

Мотори

Перше покоління Нексій обладнали 8-клапанними двигунами об'ємом 1,5 л. Друге отримало на додачу 16-клапанні об'ємом 1,6 л. Перший мотор, більш ранньої конструкції, прекрасно себе зарекомендував. Його "дитячі" (кадетські) хвороби – постійна теча прокладки клапанної кришки, і прокладки піддону. Також іноді виникають проблеми з клапаном холостого ходу. Крім того одним з його недоліків називають "ненажерливість" – Нексія з таким мотором споживає 8-10 літрів бензину в місті. Але він чудово працює на газу, і багато хто цим користуються.

Восьмиклапанний мотор добре пристосований для роботи на газу



Старший, 16-клапанний мотор конструктивно складніше. До того ж він не так охоче споживає газоподібне паливо. А ще він програє 8-клаппанику по тязі в нижньому діапазоні оборотів і оживає, коли стрілка тахометра перевалила за три тисячі обертів. Звісно, ГБО для цього мотора теж має бути більш сучасним і більш дорогим.



Обидва мотори мають ремінний привід ГРМ, який потребує заміни кожні 60 тис.км. Бюджет операції – 50-100 доларів. Іноді разом з ременем ГРМ доводиться міняти помпу (40-60 доларів).

Шістнадцятиклапанні версії трохи більш динамічні



Нормальний пробіг до першої заміни поршневих кілець – 300-400 тис. км. Вартість так званого середнього ремонту 200-400 доларів для 8-клапанника і 300-500 доларів для 16-клапанника.

Трансмісія

Слабке місце у трансмісії Daewoo Nexia – корпус диференціала. Внутрішні ШРУСи, що бовтаються у ньому, і постійне підсікання сальників можна назвати особливістю конструкції. В особливо занедбаних випадках, коли теча масла з коробки стає занадто сильною, потрібен ремонт корпусу диференціала або його заміна (150-200 доларів).



Корпус диференціала - найслабша частина трансмісії Daewoo Nexia



В іншому, трансмісія у Daewoo Nexia надійна. Нормальний ресурс зчеплення – 80-150 тис км. Вартість заміни 80-120 доларів. ШРУСи, за умови збереження пильовиків, виходжують по 120-200 тис. км.

Підвіска Daewoo Nexia

Передня підвіска досить надійна. Її довговічність залежить від якості використовуваних запчастин. Рідні сайлентблоки, кульові опори, кермові наконечники і тяги здатні проїхати по нашим дорогам 60-80 тис. км. Але якщо замість них ставити дешеві аналоги, їх ресурс ледь досягне 30 тис км.

Підвіска дуже проста і при використанні якісних запчастин – надійна



Пружини як передньої так і задньої підвіски служать по 200-300 тис км. Вартість заміни всіх чотирьох – 100-150 доларів. Амортизатори здатні проїхати 60-100 тис км. Ціна чотирьох якісних замінників – 150-200 доларів.



Задня балка вимагатиме заміни двох сайлентблоків вартістю близько 10 доларів кожен через 200-250 тис. км пробігу.

Електрообладнання Daewoo Nexia

З електрикою у Daewoo Nexia найчастіше виникають проблеми пов'язані з віком і з якістю виконання. Окислені роз'єми і перегнилі дроти становлять основну масу скарг. З характерних болячок відзначають, що часто виходить з ладу трапеція двірників (40-60 доларів), датчик тиску масла двигуна (10-20 доларів) і панелі приладів (100-150 доларів). Не більше 100 тис км живе датчик кисню у відпрацьованих газах (10-50 доларів).



Трапеція двірників - одне з конструктивно слабких місць Нексії. Втім, умільці давно навчилися її реставрувати не змінюючи.

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Доступна і досить надійна Daewoo Nexia не потребує багато коштів на утримання. Але увагу їй потрібно буде приділяти регулярно, особливо якщо автомобіль далеко не новий, а одометр показує вже не першу сотню тисяч кілометрів пробігу.

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Nexia сильно програє по частині комфорту, іміджу та надійності автомобілям аналогічної цінової категорії з європейської реєстрацією. Але для деяких людей фраза "зате не на бляхах" є вагомим аргументом, заради якого варто пожертвувати багатьом.