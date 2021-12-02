Чаще украинцы привозят подержанные автомобили из США и Евросоюза, а продают и покупают – на украинских онлайн-сервисах.

В первые десять месяцев 2021 года в Украину завезли 424 тысячи подержанных авто из разных стран мира. Больше всего авто с пробегом привезли из США – почти 135 тысяч, сообщает Институт исследований авторынка. Чаще всего из Америки везут автомобили после страховых событий – ДТП, наводнений, воровства и т.д. Их покупают на страховых аукционах Copart, IAAI, а вот целые авто берут у американских дилеров на аукционе Manheim. Автомобили из США часто привозят для себя, после чего тщательно и качественно ремонтируют. Ведь стоимость восстановительных работ в Украине значительно дешевле, чем в Штатах. Часть автомобилей из Америки покупают для перепродажи, в этом случае своих новых владельцев в Украине эти автомобили находят на платформах онлайн-объявлений.

"Как один из лидеров сервисов купли-продажи авто мы постоянно исследуем рынок и видим определенные изменения, – говорит руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына. – В частности, украинцы стали более положительно настроены на покупку подержанного авто из-за рубежа – на одно объявление авто "под пригон" в октябре приходится 5 потенциальных покупателей, при этом спрос значительно превышает предложение. Лидером среди стран, откуда покупатели предпочитают ввозить легковушки, остается Германия, на втором месте – США”.

Германия – крупнейший рынок подержанных авто в Европе, к тому же местные жители известны как аккуратные автовладельцы. Дороги там идеальны, как и качество горюче-смазочных материалов. Поэтому автомобиль из Германии – мечта многих украинцев. Впрочем, автомобили из Германии достаточно дорогие, к тому же они желанны не только в Украине, но и у соседей-европейцев. Наши соотечественники достаточно чувствительны к стоимости автомобилей, поэтому у нас более высокий спрос – на более дешевые авто. В итоге из Польши в Украину в 2021 году привезли и растаможили больше автомобилей, чем из Германии. С начала года это 94 тысячи подержанных автомобилей из Польши и 61 тысяча – из Германии.

Источник: Институт исследований авторынка

Следует отметить, что многие автомобили, растаможенные в 2021 году – это бывшие "евробляхи", которые в это время пользовались льготами по растаможке. Большинство таких легковушек уже несколько лет ездили в Украине на иностранных номерах, а раньше имели "прописку" ближайших соседей – Польши, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии. Именно поэтому Литва на четвертом месте рейтинга стран, откуда ввозят авто украинцы – с 56 тысячами единиц, а Эстония – на пятом (20 тысяч). Рост популярности автомобилей из Южной Кореи обусловил шестое место этой страны в рейтинге импорта (12 тысяч за январь-октябрь 2021 года).

В последние годы существенно изменилась схема ввоза подержанных авто в Украину. Если раньше украинцы часто сами ездили за автомобилями, то пандемия закрыла границу. Автомобили из США покупают исключительно онлайн, все чаще так начинают покупать и авто из Европы. Чтобы привезти машину из любой страны мира, уже не нужно за ней туда ехать. Многочисленные логистические компании онлайн предлагают свои услуги – они доставят автомобиль из далекой Америки или США в украинский порт, откуда привезут уже отечественные перевозчики.

Уже сейчас покупают и продают автомобили в Украине чаще с помощью онлайн-платформ, чем на автобазарах. С помощью удобного поиска, фильтрации по разнообразным характеристикам, выбрать автомобиль онлайн гораздо удобнее и дешевле, чем ездить по авторынкам. Да и продавцы давно оценили такой вид представления своих машин – их видят тысячи потенциальных покупателей.

Интересно, что посредники нередко выставляют автомобили на украинские платформы даже тогда, когда они еще находятся за границей, например, в Польше. И это нормально воспринимается покупателями. К примеру, на OLX существует специальный раздел "Авто из Польши", который пользуется популярностью среди покупателей. "С апреля по сентябрь этого года готовность заказать на OLX подержанный автомобиль из Польши выросла на 10%”, – поделился Андрей Коцына.

Источник: Институт исследований авторынка

Из-за того, что льготный период растаможки у "евроблях" закончился, в ближайшие месяцы география ввоза автомобилей в Украину существенно изменится. Скорее всего, импорт из Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Эстонии снизится, а из Германии, Нидерландов, Швейцарии и Франции вырастет. Также будет расти доля онлайн-продаж. Причем как при первом знакомстве с автомобилем, так и с использованием онлайн видеообзора машины на расстоянии с помощью местного специалиста по подбору авто. Такая схема продаж уже используется покупателями всего мира при покупке авто в Корее и США, все чаще так продают машины из Европы.