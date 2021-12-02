Найчастіше українці привозять вживані автомобілі зі США та Євросоюзу, а продають та купують – на українських онлайн-сервісах.

Протягом перших десяти місяців 2021 року в Україну завезли 424 тисячі вживаних авто з різних країн світу. Найбільше авто з пробігом привезли зі США – майже 135 тисяч, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Найчастіше з Америки везуть автомобілі після страхових подій – ДТП, повеней, крадіжок тощо. Їх купують на страхових аукціонах Copart, IAAI, а от цілі авто купують у американських дилерів на аукціоні Manheim. Авто зі США часто привозять для себе, після чого ретельно та якісно ремонтують. Адже вартість відновлювальних робіт в Україні суттєво дешевше, ніж у Штатах. Частину автомобілів з Америки купують для перепродажу, в цьому випадку своїх нових власників в Україні ці авто знаходять на платформах онлайн-оголошень.

"Як один із лідерів сервісів для купівлі-продажу авто ми постійно досліджуємо ринок і бачимо певні зміни, – говорить керівник напряму OLX Авто Андрій Коцина. – Зокрема, українці стали більш позитивно налаштовані на покупку вживаного авто з-за кордону – на одне оголошення авто “під пригін” у жовтні приходиться 5 потенційних покупців, при цьому попит значно перевищує пропозицію. Лідером серед країн, яким покупці віддають перевагу, залишається Німеччина, на другому місці – США.”

Німеччина – найбільший ринок вживаних авто в Європі, до того ж місцеві жителі відомі як охайні автовласники. Дороги там ідеальні, як і якість паливно-мастильних матеріалів. Тому авто з Німеччини – мрія багатьох українців. Втім, авто з Німеччини досить дорогі, до того ж вони бажані не лише в Україні, але й у сусідів-європейців. Натомість наші співвітчизники досить чутливі до ціни на автомобілі, тому у нас вищий попит – на дешевші авто. Саме тому з Польщі в Україну в 2021 році привезли та розмитнили більше авто, ніж з Німеччини. З початку року це 94 тисячі вживаних авто з Польщі та 61 тисяча з Німеччини.

Джерело: Інститут досліджень авторинку.

Потрібно відзначити, що багато автомобілів, розмитнених у 2021 році – це колишні "євробляхи", які в цей час користувались пільгами з розмитнення. Більшість таких легковиків вже кілька років їздили в Україні на іноземних номерах, а раніше мали "прописку" найближчих сусідів – Польщі, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини, Угорщини. Саме тому Литва на четвертому місці рейтингу країн, звідки ввозять авто українці – з 56 тисячами одиниць, а Естонія – на п'ятому (20 тисяч). Ріст популярності автомобілів з Південної Кореї зумовив шосте місце цієї країни в рейтингу ввозу (12 тисяч протягом січня-жовтня 2021 року).

Протягом останніх років суттєво змінилась схема ввозу вживаних авто в Україну. Якщо раніше українці часто самі їздили за автомобілями, то пандемія закрила кордони. Авто зі США купують виключно онлайн, все частіше так починають купувати й авто з Європи. Щоб привезти машину з будь-якої країни світу вже не потрібно за нею туди їхати. Численні логістичні компанії онлайн пропонують свої послуги, - вони доставлять автомобіль з далекої Америки чи США в український порт, звідки привезуть вже вітчизняні перевізники.

Вже зараз купують та продають автомобілі в Україні частіше за допомогою онлайн-платформ, аніж на автобазарах. За допомогою зручного пошуку, фільтрування за різноманітними характеристиками, вибрати авто онлайн набагато зручніше і дешевше, ніж їздити по авторинках. Та й продавці давно оцінили такий вид представлення своїх машин – адже їх бачать тисячі потенційних покупців.

Цікаво, що посередники нерідко виставляють автомобілі на українські платформі навіть тоді, коли вони ще знаходяться за кордоном, наприклад, у Польщі. І це нормально сприймається покупцями. Наприклад, на OLX існує спеціальний розділ "Авто з Польщі", який користується популярністю серед покупців. "З квітня по вересень цього року готовність замовити на OLX вживане авто з Польщі зросла на 10%, – поділився Андрій Коцина.

Джерело: Інститут досліджень авторинку.

Через те, що пільговий період розмитнення "євроблях" закінчився, в найближчі місяці географія ввозу автомобілів в Україну суттєво зміниться. Швидше за все, імпорт з Польщі, Литви, Чехії, Словаччини та Естонії знизиться, а з Німеччини, Нідерландів, Швейцарії та Франції – зросте. Також буде рости частка онлайн-продажів. Причому як при першому знайомстві з автомобілем, так і з використанням онлайн відеоогляду машини на відстані за допомогою місцевого фахівця з підбору авто. Така схема продажу вже зараз використовується покупцями усього світу при купівлі авто в Кореї та США, все частіше так продають машини з Європи.