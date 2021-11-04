Из 64 тыс. легковых автомобилей, которые впервые были зарегистрированы в Украине в октябре, более 56,1 тыс. единиц это ввезенные из-за рубежа бывшие в употреблении авто.

Регистрации ввезенных легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, в 7 раз превысили октябрьский рынок новых авто. По сравнению с октябрем прошлого года регистрации импортного секонд-хенда выросли почти в полтора раза, а по сравнению с сентябрем текущего года – на 3 процента, сообщает Укравтопром.

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Большее количество регистраций импортируемых машин с пробегом было зафиксировано только в феврале 2019 года. Тогда, как и сейчас, всплеск регистраций подержанных автомобилей был связан с истечением срока льготной легализации авто на еврономерах.

Наиболее популярной маркой среди растаможенных подержанных авто в прошлом месяце был Volkswagen. За месяц на украинские номера перешли почти 10,5 тыс. бывших в употреблении Фольксвагенов. На втором месте Renault. В октябре 4599 подержанных автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине. Третий результат у Ford – 4322 растаможенных и зарегистрированных авто. Продолжает список Opel, автомобили с пробегом этой марки выбрали 4290 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 4015 ед.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили 411,7 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 47% больше чем в прошлом году и почти в пять раз больше чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.